Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що ЗСУ вкрай важливо якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою, оскільки зараз для цього є усі необхідні умови, а у 2025 році зробити це буде набагато складніше.

Коли може розпочатися контрнаступ ЗСУ

Американська влада дедалі частіше схиляється до думки, що українські воїни можуть вдатися до серйозних контрнаступальних операцій вже у 2025 році.

До прикладу, нещодавно радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ЗСУ мають намір провести контрнаступальну операцію з метою повернення окупованої Росією української території у наступному році.

За його словами, це може статися лише після того, як військова допомога США допоможе захисникам зупинити просування армії РФ на фронті.

Салліван також попередив українців, що американська допомога не "миттєво клацне перемикач" у ситуації на полі бою.

Військова допомога США дозволить українським військам утримувати лінію фронту і протистояти російським атакам протягом решти 2024 року. Джейк Салліван Радник президента США з питань національної безпеки

ISW радить ЗСУ не засиджуватися в обороні

Згідно з даними американських аналітиків, цілком можливо, знадобиться ще кілька тижнів, щоб західна зброя та боєприпаси прибули до передових українських підрозділів і почали мати відчутний вплив на полі бою.

Вони також переконані в тому, що прибуття військової допомоги США в Україну дасть можливість бійцям ЗСУ стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.