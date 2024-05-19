За словами генерал-лейтенанта армії США у відставці Бена Годжеса, для перемоги України у розв'язаній Росією злочинній війні необхідна чітка політична позиція США.

Що мають робити союзники заради перемоги Україні у війні

Годжес зазначив, що залишається глибоко розчарованим політикою західних партнерів стосовно розв’язаної Росією злочинної війни і допомоги Україні.

За його словами, президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц мають публічно заявиви, що прагнуть перемоги України, а після цього розробити політичний план і надати відповідну підтримку Києву.

Ці заяви про те, що "ми з вами стільки, скільки потрібно", для мене нічого не означають, — зазначив Годжес. Поширити

За його словами, наразі в України вочевидь є гостра потреба у системах ППО та ПРО, які допомогли б захистити об’єкти критичної інфраструктури та мирних жителів від атак злочинної армії РФ.

Окрім цього, підкреслив Годжес, Україна також потребує далекобійної зброї для знищення логістики окупаційної армії, ворожої артилерії та штабів командування.

Генерал-лейтенант у відставці підкреслив, що країна-агресорка повинна зазнавати якомога більше потужних ударів, що деморалізує та підірве кампанію повітряного терору російських окупантів в Україні.

Чому США відмовляють Україні у використанні американської зброї для ударів по РФ

При цьому позиція Білого дому щодо використання американських озброєнь в України для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії залишається незмінною.

Мене це дуже розчаровує. Я вважаю, що це жахлива політика, і, звичайно, Україна повинна її ігнорувати, завдавати ударів по цілях там, де потрібно, — наголосив Годжес. Поширити

Він вважає, що адміністрація президента Джо Байдена у такий спосіб, ймовірно, намагається запобігти ще більшій ескалації, однак припускається помилки.

Годжес додає, що така політика вказує на не повне розуміння Білим домом того, як саме Україна має перемогти у цій війні.

Окрім цього генерал-лейтенант армії США у відставці підкреслив, що в адміністрації президента Джо Байдена занадто багато хто боїться, що Росія використає ядерну зброю.

Ми можемо якимось чином протистояти цьому наративу чи переконанню, що американська зброя, якою Україна вдарила б по території Росії, спричинить ескалацію з боку країни-агресора. Це повне нерозуміння того, на що Росія готова піти. Ми повинні перестати боятися цього і стримувати себе, — зазначив Годжес. Поширити

Генерал-лейтенант США у відставці переконаний, що українці мають краще розуміння, ніж іноземні країни того, як Росія може застосувати, наприклад тактичну ядерну зброю.

На думку Годжеса, російська влада не готова до ядерного удару, адже навіть самій Росії це не вигідно.