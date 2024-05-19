По словам генерал-лейтенанта армии США в отставке Бена Годжеса, для победы Украины в развязанной Россией преступной войне необходима четкая политическая позиция США.

Что должны делать союзники ради победы Украины в войне

Годжес отметил, что остается глубоко разочарованным политикой западных партнеров в отношении развязанной Россией преступной войны и помощи Украине.

По его словам, у президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца публично заявили, что стремятся к победе Украины, а после этого разработать политический план и оказать соответствующую поддержку Киеву.

Эти заявления о том, что "мы с вами столько, сколько нужно", для меня ничего не означают, — отметил Годжес. Поделиться

По его словам, сейчас у Украины очевидно острая потребность в системах ПВО и ПРО, которые помогли бы защитить объекты критической инфраструктуры и мирных жителей от атак преступной армии РФ.

Кроме этого, подчеркнул Годжес, Украина также нуждается в дальнобойном оружии для уничтожения логистики оккупационной армии, вражеской артиллерии и штабов командования.

Генерал-лейтенант в отставке подчеркнул, что страна-агрессорка должна испытывать как можно больше мощных ударов, что деморализует и подорвет кампанию воздушного террора российских оккупантов в Украине.

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При этом позиция Белого дома по использованию американских вооружений в Украине для ударов по стратегическим объектам на территории России остается неизменной.

Меня это очень разочаровывает. Я считаю, что это ужасная политика, и, конечно, Украина должна ее игнорировать, наносить удары по целям там, где нужно, — подчеркнул Годжес. Поделиться

Он считает, что администрация президента Джо Байдена таким образом, вероятно, пытается предотвратить еще большую эскалацию, однако допускает ошибку.

Годжес добавляет, что такая политика показывает не полное понимание Белым домом того, как именно Украина должна победить в этой войне.

Кроме этого, генерал-лейтенант армии США в отставке подчеркнул, что в администрации президента Джо Байдена слишком многие боятся, что Россия использует ядерное оружие.

Мы можем каким-то образом противостоять этому нарративу или убеждению, что американское оружие, которым Украина ударила бы по территории России, приведет к эскалации со стороны страны-агрессора. Это полное непонимание того, на что Россия готова пойти. Мы должны перестать бояться этого и сдерживать себя, — отметил Годжес. Поделиться

Генерал-лейтенант США в отставке убежден, что у украинцев лучше понимания, чем иностранные страны того, как Россия может применить, например тактическое ядерное оружие.

По мнению Годжеса, российские власти не готовы к ядерному удару, ведь даже самой России это невыгодно.