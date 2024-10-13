Голкіпер збірної України та донецького “Шахтаря” Дмитро Різник отримав травму перед матчем проти національної команди з Чехії у груповому етапі Ліги націй.
Головні тези:
- Голкіпер збірної України Дмитро Різник отримав травму перед матчем з Чехією у Лізі націй.
- Станом на даний момент у Сергія Реброва залишилося два голкіпери — Анатолій Трубін та Георгій Бущан.
- Національна збірна України здобула важливу перемогу у матчі проти Грузії та поки залишається на останньому рядку в групі Ліги націй.
- Попри травму Різника, українська збірна продовжує боротьбу у Лізі націй і має шанс на вихід у наступний етап.
- Україна зустрінеться з Чехією 14 жовтня, і головному тренеру доведеться вирішити питання зі складом команди перед важливим поєдинком.
Що відомо про травму Різника і хто його замінить
Зазначається, що на початку цього сезону Ліги націй збірну України спіткали численні кадрові проблеми, що змусило головного тренера Сергія Реброва викликати гравців з резерву.
До збірної також не зміг приєднатись голкіпер “Реала” Андрій Лунін.
Голкіпер Шахтаря покинув розташування збірної України і поїхав на відновлення до клубу. Зазначається, що він отримав ушкодження.
Наразі у Сергія Реброва залишилося два голкіпери — Анатолій Трубін та Георгій Бущан. Поки що невідомо, чи буде наставник викликати ще одного третього воротаря.
14 жовтня Україна зустрінеться з Чехією в межах Ліги націй. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Що відомо про важливу перемогу України у матчі проти Грузії
11 жовтня Національна збірна України продовжила виступ у Лізі націй-2024/2025 поєдинком проти команди Грузії в Познані. Їй вдалося вирвати перемогу у суперників. Окрім того, повідомляється 55% вболівальників обрали Михайла Мудрика Левом матчу.
Довгоочікуваний матч завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 1:0.
Що важливо розуміти, підопічні Сергія Реброва змогли забити перший гол у ворота суперників аж на 35-й хвилині.
Ситуація розвивалася дуже стрімко після того, як грузин Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля.
Українець Михайло Мудрик одразу цим скористався й від лівого кута штрафного змістився до центру й низом загнав м'яч у ближній кут.
Національна збірна України змогла набрати перші три очки, проте продовжує залишатись на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Грузія та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.
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