Голкіпер збірної України Дмитро Різник травмувався напередодні матчу з Чехією у Лізі націй
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Голкіпер збірної України Дмитро Різник травмувався напередодні матчу з Чехією у Лізі націй

Дмитро Різник
Джерело:  online.ua

Голкіпер збірної України та донецького “Шахтаря” Дмитро Різник отримав травму перед матчем проти національної команди з Чехії у груповому етапі Ліги націй. 

Головні тези:

  • Голкіпер збірної України Дмитро Різник отримав травму перед матчем з Чехією у Лізі націй.
  • Станом на даний момент у Сергія Реброва залишилося два голкіпери — Анатолій Трубін та Георгій Бущан.
  • Національна збірна України здобула важливу перемогу у матчі проти Грузії та поки залишається на останньому рядку в групі Ліги націй.
  • Попри травму Різника, українська збірна продовжує боротьбу у Лізі націй і має шанс на вихід у наступний етап.
  • Україна зустрінеться з Чехією 14 жовтня, і головному тренеру доведеться вирішити питання зі складом команди перед важливим поєдинком.

Що відомо про травму Різника і хто його замінить

Зазначається, що на початку цього сезону Ліги націй збірну України спіткали численні кадрові проблеми, що змусило головного тренера Сергія Реброва викликати гравців з резерву.

До збірної також не зміг приєднатись голкіпер “Реала” Андрій Лунін.

Голкіпер Шахтаря покинув розташування збірної України і поїхав на відновлення до клубу. Зазначається, що він отримав ушкодження.

Наразі у Сергія Реброва залишилося два голкіпери — Анатолій Трубін та Георгій Бущан. Поки що невідомо, чи буде наставник викликати ще одного третього воротаря.

14 жовтня Україна зустрінеться з Чехією в межах Ліги націй. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Що відомо про важливу перемогу України у матчі проти Грузії

11 жовтня Національна збірна України продовжила виступ у Лізі націй-2024/2025 поєдинком проти команди Грузії в Познані. Їй вдалося вирвати перемогу у суперників. Окрім того, повідомляється 55% вболівальників обрали Михайла Мудрика Левом матчу.

Довгоочікуваний матч завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 1:0.

Що важливо розуміти, підопічні Сергія Реброва змогли забити перший гол у ворота суперників аж на 35-й хвилині.

Ситуація розвивалася дуже стрімко після того, як грузин Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля.

Українець Михайло Мудрик одразу цим скористався й від лівого кута штрафного змістився до центру й низом загнав м'яч у ближній кут.

Національна збірна України змогла набрати перші три очки, проте продовжує залишатись на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Грузія та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

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