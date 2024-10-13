Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык получил травму перед матчем против национальной команды из Чехии в групповом этапе Лиги наций.

Что известно о травме Ризныка и кто его заменит

Отмечается, что в начале этого сезона Лиги наций сборная Украины постигла многочисленные кадровые проблемы, что заставило главного тренера Сергея Реброва вызвать игроков из резерва.

К сборной также не смог присоединиться голкипер "Реала" Андрей Лунин.

Голкипер Шахтера покинул расположение сборной Украины и уехал на восстановление в клуб. Отмечается, что получил повреждение.

Сейчас у Сергея Реброва остались два голкипера — Анатолий Трубин и Георгий Бущан. Пока неизвестно, будет ли наставник вызвать еще одного третьего вратаря.

14 октября Украина встретится с Чехией в рамках Лиги наций. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Что известно о важной победе Украины в матче против Грузии

11 октября Национальная сборная Украины продолжила выступление в Лиге наций-2024/2025 поединком против команды Грузии в Познани. Ей удалось вырвать победу у соперников. Кроме того, сообщается 55% болельщиков избрали Михаила Мудрика Львом матча.

Долгожданный матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

Что важно понимать, подопечные Сергея Реброва смогли забить первый гол в ворота соперников на 35-й минуте.

Ситуация развивалась очень быстро после того, как грузин Кочорашвили потерял мяч на своей половине поля.

Украинец Михаил Мудрик сразу этим воспользовался и от левого угла штрафной сместился в центр и низом загнал мяч в ближний угол.