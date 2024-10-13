Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык травмировался в преддверии матча с Чехией в Лиге наций
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Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык травмировался в преддверии матча с Чехией в Лиге наций

Дмитрий Ризнык
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Источник:  online.ua

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык получил травму перед матчем против национальной команды из Чехии в групповом этапе Лиги наций.

Главные тезисы

  • Травма голкипера сборной Украины Дмитрия Ризныка накануне матча с Чехией создает проблемы с составом команды.
  • Национальная сборная Украины одержала важную победу над Грузией, но продолжает занимать последнее место в группе Лиги наций.
  • Тренеру Сергею Реброву предстоит решить вопрос с выбором заменителя на пост голкипера перед противостоянием с Чехией.
  • Украинцам необходимо проявить высокое игровое мастерство в матче с Чехией, чтобы улучшить свои позиции в таблице группы Лиги наций.
  • Сборная Украины столкнулась с кадровыми проблемами, включая травмы голкиперов, что усложняет ее выступление в турнире.

Что известно о травме Ризныка и кто его заменит

Отмечается, что в начале этого сезона Лиги наций сборная Украины постигла многочисленные кадровые проблемы, что заставило главного тренера Сергея Реброва вызвать игроков из резерва.

К сборной также не смог присоединиться голкипер "Реала" Андрей Лунин.

Голкипер Шахтера покинул расположение сборной Украины и уехал на восстановление в клуб. Отмечается, что получил повреждение.

Сейчас у Сергея Реброва остались два голкипера — Анатолий Трубин и Георгий Бущан. Пока неизвестно, будет ли наставник вызвать еще одного третьего вратаря.

14 октября Украина встретится с Чехией в рамках Лиги наций. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Что известно о важной победе Украины в матче против Грузии

11 октября Национальная сборная Украины продолжила выступление в Лиге наций-2024/2025 поединком против команды Грузии в Познани. Ей удалось вырвать победу у соперников. Кроме того, сообщается 55% болельщиков избрали Михаила Мудрика Львом матча.

Долгожданный матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

Что важно понимать, подопечные Сергея Реброва смогли забить первый гол в ворота соперников на 35-й минуте.

Ситуация развивалась очень быстро после того, как грузин Кочорашвили потерял мяч на своей половине поля.

Украинец Михаил Мудрик сразу этим воспользовался и от левого угла штрафной сместился в центр и низом загнал мяч в ближний угол.

Национальная сборная Украины смогла набрать первые три очка, однако продолжает оставаться на последней строчке в турнирной таблице группы. Грузия и Чехия имеют по 6 баллов, у Украины и Албании по 3 зачетных пункта.

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