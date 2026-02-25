"Голодні ігри" повертаються — дивіться тизер нової частини

В Україні нарешті представили довгоочікуваний офіційний тизер приквелу до культової саги "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами". Ба більше, розкрито дату прем'єри фільму — 19 листопада 2026 року.

“Світанок перед Жнивами" поверне глядачів у минуле

Ця частина дасть можливість шанувальникам творчості письменниці Сюзанни Коллінз зануритися в події, про які вони навіть не здогадувалися.

Цього разу глядачі опиняться у світ Панему за 24 роки до подій Голодних ігор.

Сюжет почне розгортатися з ранку Жнив 50-х Голодних ігор, також відомих як Друга Почверть Приборкання.

Варто звернути увагу на те, що режисером нової частини став Френсіс Лоуренс.

Саме він разом зі своєю командою створив попередні чотири фільми, які стали справжньою сенсацією у світовому прокаті.

Сценарій до стрічки написав Біллі Рей, а у роботу продюсерів виконали Ніна Джейкобсон і Бред Сімпсон.

За словами інсайдерів, знімання цієї частиники розпочалися у липні 2025 в Іспанії, а завершилися в Берліні через чотири місяці.

До акторського касту приєдналися зірки Голлівуду: Джозеф Зада, Вітні Пік, Джессі Племонс, Ель Фаннінг, Рейф Файнс, Кіран Калкін, ​​Джессі Племонс, Келвін Гаррісон-молодший, Гленн Клоуз, Майя Гоук, Маккенна Грейс та інші.