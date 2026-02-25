"Голодные игры" возвращаются — смотрите тизер новой части

В Украине наконец-то представили долгожданный официальный тизер приквела к культовой саге "Голодные игры: Рассвет перед Жатвой". Более того, раскрыта дата премьеры фильма — 19 ноября 2026 года.

"Рассвет перед Жатвами" вернет зрителей в прошлое

Эта часть позволит поклонникам творчества писательницы Сюзанны Коллинз погрузиться в события, о которых они даже не догадывались.

В этот раз зрители окажутся в мире Панема за 24 года до событий Голодных игр.

Сюжет начнет разворачиваться с утра Жатвы 50-х Голодных игр, также известных как Вторая Четверть Укрощения.

Следует обратить внимание на то, что режиссером новой части стал Фрэнсис Лоуренс.

Именно он вместе со своей командой создал четыре предыдущих фильма, которые стали настоящей сенсацией в мировом прокате.

Сценарий к фильму написал Билли Рэй, а в работу продюсеров выполнили Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон.

По словам инсайдеров, съемки этой частицы начались в июле 2025 года в Испании, а завершились в Берлине уже через четыре месяца.

К актерскому касту присоединились звезды Голливуда: Джозеф Зада, Уитни Пик, Джесси Племонс, Эль Фаннинг, Рейф Файнс, Киран Калкин, Джесси Племонс, Келвин Гаррисон-младший, Гленн Клоуз, Майя Гоук, Маккенна Грейс.