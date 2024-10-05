Голоси у голові. Вчені пояснили загадковий феномен

На так багато людей стикаються з проблемою слухових галюцинацій, однак причина їхньої появи цікавить більшість з нас. Науковці нарешті знайшли відповіді на важливі запитання під час нового дослідження.
Головні тези:
- Науковці виявили, що порушення в корелятивному розряді сприяють появі слухових галюцинацій.
- Електроенцефалограма дала можливість виявити порушення мозкових процесів у пацієнтів зі слуховими галюцинаціями.
- Порушення в корелятивному розряді та еферентній копії можуть впливати на здатність мозку відзрізняти фантазію від реальності.
Звідки беруться голоси у голові
Як повідомляє видання PLOS Biology, вченим вдалося виявити два потенційних збої мозкових процесів, що сприяють слуховим галюцинаціям під час таких психічних розладів, як шизофренія.
Насамперед йдеться про "зламаний" корелятивний розряд, що втрачає можливість пригнічувати звуки, які генеруються, та "галасливу" еферентну копію, яка змушує мозок чути ці звуки більш інтенсивно, ніж слід.
За словами науковців, вказані порушення можуть заважати "правильному розпізнаванню мозком самогенерованих звуків". Усе це дало можливість відкрити новий напрямок для лікування.
Як відбувається сам процес
Що важливо розуміти, у більшості випадків, коли люди готуються говорити, їхній мозок посилає сигнал, -"корелятивний розряд" — який пригнічує звук їхнього голосу.
На цьому тлі автори дослідження озвучили припущення, що порушені функціональні зв'язки між моторною та слуховою системами мозку опосередковують втрату здатності розрізняти фантазію та реальність.
Ба більше, науковці наголошують що порушення в цих двох процесах, цілком можливо, сприяють слуховим галюцинаціям.
А це означає, що їхній цілеспрямований вплив у майбутньому може призвести до нових методів лікування таких галюцинацій.
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