Голоси у голові. Вчені пояснили загадковий феномен

На так багато людей стикаються з проблемою слухових галюцинацій, однак причина їхньої появи цікавить більшість з нас. Науковці нарешті знайшли відповіді на важливі запитання під час нового дослідження.

Звідки беруться голоси у голові

Як повідомляє видання PLOS Biology, вченим вдалося виявити два потенційних збої мозкових процесів, що сприяють слуховим галюцинаціям під час таких психічних розладів, як шизофренія.

Насамперед йдеться про "зламаний" корелятивний розряд, що втрачає можливість пригнічувати звуки, які генеруються, та "галасливу" еферентну копію, яка змушує мозок чути ці звуки більш інтенсивно, ніж слід.

Дослідження Сін Тяньєма і його колег з Нью-Йоркського університету в Шанхаї включало електроенцефалограму (ЕЕГ) пацієнтів, вимірюючи мозкові хвилі двадцяти пацієнтів із діагнозом шизофренія зі слуховими галюцинаціями і двадцяти пацієнтів із діагнозом шизофренія, які ніколи не відчували таких галюцинацій. Поширити

За словами науковців, вказані порушення можуть заважати "правильному розпізнаванню мозком самогенерованих звуків". Усе це дало можливість відкрити новий напрямок для лікування.

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Як відбувається сам процес

Що важливо розуміти, у більшості випадків, коли люди готуються говорити, їхній мозок посилає сигнал, -"корелятивний розряд" — який пригнічує звук їхнього голосу.

Однак, коли пацієнти зі слуховими галюцинаціями готуються вимовити склад, їхній мозок не лише не пригнічував внутрішній звук, а й мав посилену відповідь "еферентної копії" на внутрішні звуки, які відрізнялися від запланованого складу. Поширити

На цьому тлі автори дослідження озвучили припущення, що порушені функціональні зв'язки між моторною та слуховою системами мозку опосередковують втрату здатності розрізняти фантазію та реальність.

Ба більше, науковці наголошують що порушення в цих двох процесах, цілком можливо, сприяють слуховим галюцинаціям.

А це означає, що їхній цілеспрямований вплив у майбутньому може призвести до нових методів лікування таких галюцинацій.