Голоса в голове. Ученые объяснили загадочный феномен
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Голоса в голове. Ученые объяснили загадочный феномен

голоса в голове
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Источник:  online.ua

На многие люди сталкиваются с проблемой слуховых галлюцинаций, однако причина их появления интересует большинство из нас. Ученые наконец-то нашли ответы на важные вопросы во время нового исследования.

Главные тезисы

  • Ученые обнаружили, что нарушения в коррелятивном разряде способствуют появлению слуховых галлюцинаций.
  • Электроэнцефалограмма дала возможность выявить нарушение мозговых процессов у пациентов со слуховыми галлюцинациями.
  • Нарушения в коррелятивном разряде и эфферентной копии могут влиять на способность мозга отличать фантазию от реальности.

Откуда берутся голоса в голове

Как сообщает издание PLOS Biology, ученым удалось обнаружить два потенциальных сбоя мозговых процессов, способствующих слуховым галлюцинациям во время таких психических расстройств, как шизофрения.

В первую очередь речь идет о "сломанном" коррелятивном разряде, что теряет возможность подавлять генерируемые звуки и "шумную" эфферентную копию, которая заставляет мозг слышать эти звуки более интенсивно, чем следует.

Исследование Син Тяньема и его коллег из Нью-Йоркского университета в Шанхае включало электроэнцефалограмму (ЭЭГ) пациентов. Они измеряли мозговые волны двадцати пациентов с диагнозом шизофрения со слуховыми галлюцинациями и двадцати пациентов с диагнозом шизофрения.

По словам ученых, указанные нарушения могут мешать "правильному распознаванию мозгом самогенерируемых звуков". Все это позволило открыть новое направление для лечения.

Фото: unsplash.com

Как происходит сам процесс

Что важно понимать, в большинстве случаев, когда люди готовятся говорить, их мозг посылает сигнал — "коррелятивный разряд" — подавляющий звук их голоса.

Однако когда пациенты со слуховыми галлюцинациями готовятся произнести слог, их мозг не только не подавлял внутренний звук, но и имел усиленный ответ "эфферентной копии" на внутренние звуки, которые отличались от запланированного состава.

На этом фоне авторы исследования озвучили предположение, что нарушенные функциональные связи между моторной и слуховой системами мозга опосредуют потерю способности различать фантазию и реальность.

Более того, ученые отмечают, что нарушения в этих двух процессах, вполне возможно, способствуют слуховым галлюцинациям.

А это значит, что их целенаправленное влияние в будущем может привести к новым методам лечения таких галлюцинаций.

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