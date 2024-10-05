Голоса в голове. Ученые объяснили загадочный феномен

На многие люди сталкиваются с проблемой слуховых галлюцинаций, однако причина их появления интересует большинство из нас. Ученые наконец-то нашли ответы на важные вопросы во время нового исследования.
Главные тезисы
- Ученые обнаружили, что нарушения в коррелятивном разряде способствуют появлению слуховых галлюцинаций.
- Электроэнцефалограмма дала возможность выявить нарушение мозговых процессов у пациентов со слуховыми галлюцинациями.
- Нарушения в коррелятивном разряде и эфферентной копии могут влиять на способность мозга отличать фантазию от реальности.
Откуда берутся голоса в голове
Как сообщает издание PLOS Biology, ученым удалось обнаружить два потенциальных сбоя мозговых процессов, способствующих слуховым галлюцинациям во время таких психических расстройств, как шизофрения.
В первую очередь речь идет о "сломанном" коррелятивном разряде, что теряет возможность подавлять генерируемые звуки и "шумную" эфферентную копию, которая заставляет мозг слышать эти звуки более интенсивно, чем следует.
По словам ученых, указанные нарушения могут мешать "правильному распознаванию мозгом самогенерируемых звуков". Все это позволило открыть новое направление для лечения.
Как происходит сам процесс
Что важно понимать, в большинстве случаев, когда люди готовятся говорить, их мозг посылает сигнал — "коррелятивный разряд" — подавляющий звук их голоса.
На этом фоне авторы исследования озвучили предположение, что нарушенные функциональные связи между моторной и слуховой системами мозга опосредуют потерю способности различать фантазию и реальность.
Более того, ученые отмечают, что нарушения в этих двух процессах, вполне возможно, способствуют слуховым галлюцинациям.
А это значит, что их целенаправленное влияние в будущем может привести к новым методам лечения таких галлюцинаций.
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