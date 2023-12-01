Як стверджує очільник МЗС Північної Македонії та одночасно головуючий в ОБСЄ Буяр Османі, дискусії навколо призупинення членства Росії в організації станом на сьогодні "вичерпані".

В ОБСЄ не хочуть обговорювати виключення Росії

Дискусії про виключення Росії з ОБСЄ вичерпані, принаймні станом на зараз, - заявив журналістам Буяр Османі. Поширити

За його словами, наразі виключення країни-агресорки з організації є неможливим через два фактори, а саме:

юридичний, який вимагає згоди 56 з 57 членів ОБСЄ щодо одного з членів організації;

політичний, оскільки деякі члени вважають організацію форумом для діалогу між країнами з різними поглядами.

Попри те, що ОБСЄ приймає рішення консенсусом, існує так звана формула "консенсус мінус один", яка застосовується у випадку серйозних порушень принципів ОБСЄ.

Що важливо розуміти, на практиці її застосували лише раз – щодо Югославії у 1991 році.

Але ми вважаємо, що зараз цей принцип не спрацює, оскільки в ОБСЄ існують розбіжності в поглядах, – виступив з заявою з цього приводу МЗС Північної Македонії. Поширити

Буяр Османі також звертає увагу на те, що деякі з членів ОБСЄ розглядають її як "платформу для діалогу між країнами-однодумцями" з метою забезпечення стабільності в Європі через спільну діяльність.

Що відомо про конфлікт в ОБСЄ

Офіційний Київ багато разів наполягав на тому, щоб негайно вигнати країну-агресорку зі складу ОБСЄ, адже вона є головною загрозою для усієї Європи.

Попри це, під час останньої зустрічі членів організації на рівні міністрів брав участь скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який отримав дозвіл на відвідування Північної Македонії.

У Скоп'є поплічник Путіна з бравадою погрожував, що Москва може заблокувати кадрові рішення, від яких залежить подальше функціонування ОБСЄ.