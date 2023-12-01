Как утверждает глава МИД Северной Македонии и одновременно председательствующий в ОБСЕ Буяр Османи, дискуссии вокруг приостановления членства России в организации по состоянию на сегодняшний день "исчерпаны".

В ОБСЕ не хотят обсуждать исключение России

Дискуссии об исключении России из ОБСЕ исчерпаны, по крайней мере, по состоянию на данный момент, - заявил журналистам Буяр Османи. Поделиться

По его словам, в настоящее время исключение страны-агрессорки из организации невозможно из-за двух факторов, а именно:

юридического, который требует согласия 56 из 57 членов ОБСЕ относительно одного из членов организации;

политического, поскольку некоторые члены считают организацию форумом для диалога между странами с разными взглядами.

Несмотря на то, что ОБСЕ принимает решение консенсусом, существует так называемая формула "консенсус минус один", которая применяется при серьезных нарушениях принципов ОБСЕ.

Что важно понимать, на практике ее применили только раз – в отношении Югославии в 1991 году.

Но мы считаем, что сейчас этот принцип не сработает, поскольку у ОБСЕ существуют разногласия во взглядах, – выступил с заявлением по этому поводу глава МИД Северной Македонии. Поделиться

Буяр Османи также обращает внимание на то, что некоторые члены ОБСЕ рассматривают ее как "платформу для диалога между странами-единомышленниками" с целью обеспечения стабильности в Европе через совместную деятельность.

Что известно о конфликте в ОБСЕ

Официальный Киев много раз настаивал на том, чтобы немедленно изгнать страну-агрессорку из состава ОБСЕ, ведь она является главной угрозой для всей Европы.

Во время последней встречи членов организации на уровне министров принимал участие скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров, получивший разрешение на посещение Северной Македонии.

В Скопье приспешник Путина с бравадой угрожал, что Москва может заблокировать кадровые решения, от которых зависит дальнейшее функционирование ОБСЕ.