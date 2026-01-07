Головна новинка за останні 50 років. Що пропонує команда LEGO

У межах CES 2026 компанія LEGO вперше представила "Розумний кубик" (Smart Brick). Як зазначається, йдеться про розумну деталь формату 2×4, яка оживляє цілі набори.

Smart Brick від LEGO — як він працює

За словами розробників, у своїй новинці вони змогли вмістити крихітний чип, динамік та сенсори.

Саме це дає можливість Smart Brick не лише правильно визначати напрямок, а й взаємодіяти з іншими блоками.

Ба більше, вказано, що деталі здатні відтворювати звуки, світитися і визначати, який персонаж їх використовує.

Технологія функціонує автономно і не потребує підключення до смартфона або застосунку. На відміну від ранніх інтерактивних серій на кшталт Lego Mario, нова деталь обходиться без змінних батарейок. Енергія подається через бездротову зарядку, водночас один зарядний майданчик може живити одразу кілька деталей. Поширити

Насолодитися користуванням цієї новинки можна буде уже з 1 березня 2026 року в серії LEGO Star Wars.

Що також важливо розуміти, Smart Brick — не раза акція.