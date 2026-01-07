Головна новинка за останні 50 років. Що пропонує команда LEGO

У межах CES 2026 компанія LEGO вперше представила "Розумний кубик" (Smart Brick). Як зазначається, йдеться про розумну деталь формату 2×4, яка оживляє цілі набори.
Головні тези:
- Перший запуск технології відбудеться 1 березня 2026 року.
- Варто також зазначити, що компанія планує створити цілі екосистему на базі Smart Brick.
Smart Brick від LEGO — як він працює
За словами розробників, у своїй новинці вони змогли вмістити крихітний чип, динамік та сенсори.
Саме це дає можливість Smart Brick не лише правильно визначати напрямок, а й взаємодіяти з іншими блоками.
Ба більше, вказано, що деталі здатні відтворювати звуки, світитися і визначати, який персонаж їх використовує.
Насолодитися користуванням цієї новинки можна буде уже з 1 березня 2026 року в серії LEGO Star Wars.
Що також важливо розуміти, Smart Brick — не раза акція.
За словами розробників, вони мають намір розбудувати навколо нього повноцінну екосистему — з новими наборами і технологіями, а сама концепція має вийти далеко за межі "Зоряних воєн".
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-