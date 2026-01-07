Главная новинка за последние 50 лет. Что предлагает команда LEGO

В рамках CES 2026 компания LEGO впервые представила "Умный кубик" (Smart Brick). Речь идет о разумной детали формата 2×4, которая оживляет целые наборы.
Главные тезисы
- Первый запуск технологии состоится 1 марта 2026 года.
- Стоит также отметить, что компания планирует создать целую экосистему на базе Smart Brick.
Smart Brick от LEGO — как он работает
По словам разработчиков, в своей новинке они смогли уместить крошечный чип, динамик и сенсоры.
Именно это позволяет Smart Brick не только правильно определять направление, но и взаимодействовать с другими блоками.
Более того, указано, что детали способны воспроизводить звуки, светиться и определять, какой персонаж их использует.
Насладиться пользованием этой новинки можно будет уже с 1 марта 2026 года в серии LEGO Star Wars.
Что также важно понимать, Smart Brick — не разовая акция.
По словам разработчиков, они намерены построить вокруг него полноценную экосистему — с новыми наборами и технологиями, а сама концепция должна выйти за рамки "Звездных войн".
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-