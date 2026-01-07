Главная новинка за последние 50 лет. Что предлагает команда LEGO

В рамках CES 2026 компания LEGO впервые представила "Умный кубик" (Smart Brick). Речь идет о разумной детали формата 2×4, которая оживляет целые наборы.

Smart Brick от LEGO — как он работает

По словам разработчиков, в своей новинке они смогли уместить крошечный чип, динамик и сенсоры.

Именно это позволяет Smart Brick не только правильно определять направление, но и взаимодействовать с другими блоками.

Более того, указано, что детали способны воспроизводить звуки, светиться и определять, какой персонаж их использует.

Технология функционирует автономно и не требует подключения к смартфону или приложению. В отличие от ранних интерактивных серий типа Lego Mario, новая деталь обходится без сменных батареек. Энергия подается через беспроводную зарядку, одна зарядная площадка может питать сразу несколько деталей.

Насладиться пользованием этой новинки можно будет уже с 1 марта 2026 года в серии LEGO Star Wars.

Что также важно понимать, Smart Brick — не разовая акция.