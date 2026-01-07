Главная новинка за последние 50 лет. Что предлагает команда LEGO
Smart Brick от LEGO – как он работает
Источник:  online.ua

В рамках CES 2026 компания LEGO впервые представила "Умный кубик" (Smart Brick). Речь идет о разумной детали формата 2×4, которая оживляет целые наборы.

Главные тезисы

  • Первый запуск технологии состоится 1 марта 2026 года.
  • Стоит также отметить, что компания планирует создать целую экосистему на базе Smart Brick.

По словам разработчиков, в своей новинке они смогли уместить крошечный чип, динамик и сенсоры.

Именно это позволяет Smart Brick не только правильно определять направление, но и взаимодействовать с другими блоками.

Более того, указано, что детали способны воспроизводить звуки, светиться и определять, какой персонаж их использует.

Технология функционирует автономно и не требует подключения к смартфону или приложению. В отличие от ранних интерактивных серий типа Lego Mario, новая деталь обходится без сменных батареек. Энергия подается через беспроводную зарядку, одна зарядная площадка может питать сразу несколько деталей.

Насладиться пользованием этой новинки можно будет уже с 1 марта 2026 года в серии LEGO Star Wars.

Что также важно понимать, Smart Brick — не разовая акция.

По словам разработчиков, они намерены построить вокруг него полноценную экосистему — с новыми наборами и технологиями, а сама концепция должна выйти за рамки "Звездных войн".

