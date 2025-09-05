Головна таємниця Місяця нарешті розгадана

Доволі довго наукова спільнота не могла зрозуміти, чому породи Місяця демонструють ознаки сильного магнетизму, попри те, що він не має власного магнітного поля. Науковці Массачусетського технологічного інституту (MIT) врешті знайшли пояснення цього феномену.
Головні тези:
- Зіткнення Місяця з масивними астероїдами відіграло ключову роль.
- Магнетизм супутника має подвійне походження: слабке динамо створювало базове поле, а астероїдні удари підсилювали його.
Що відбувається з Місяцем
У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що на початкових етапах існування Місяць мав слабке магнітне динамо в розплавленому ядрі.
Проте на тлі зіткнення з масивними астероїдами це поле на короткий проміжок часу суттєво посилювалося.
Саме це залишало "заморожені" магнітні відбитки в породах, особливо на зворотному боці супутника.
З заявою з цього приводу виступив аспірант MIT Ісаак Нарретт.
За словами останнього, чимало частин місячного магнетизму пояснити досі не вдається.
Попри те, більшість сильних полів можна зрозуміти, враховуючи описаний процес.
Ба більше, вдалося дізнатися, що сейсмічні хвилі від ударів змінювали орієнтацію електронів у породах, "замикаючи" миттєве посилення.
