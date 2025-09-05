Главная тайна Луны наконец-то разгадана
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Главная тайна Луны наконец-то разгадана

Луна
Читати українською
Источник:  Science Advances

Довольно долго научное сообщество не могло понять, почему породы Луны демонстрируют признаки сильного магнетизма, несмотря на то, что у него нет собственного магнитного поля. Ученые Массачусетского технологического института (MIT) наконец-то нашли объяснение этого феномена.

Главные тезисы

  • Столкновение Луны с массивными астероидами сыграло ключевую роль.
  • Магнетизм спутника имеет двойное происхождение: слабое динамо создавало базовое поле, а астероидные удары усиливали его.

Что происходит с Луной

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что на начальных этапах существования Луна имела слабое магнитное динамо в расплавленном ядре.

Однако на фоне столкновения с массивными астероидами это поле на короткое время существенно усиливалось.

Именно это оставляло "замороженные" магнитные отпечатки в породах, в особенности на оборотной стороне спутника.

После удара масштаба бассейна Имбрию на ближней стороне образовывалось гигантское плазменное облако. Оно обтекало Луну и концентрировалось на противоположной стороне, временно усиливая слабое поле примерно на 40 минут — достаточно, чтобы породы зафиксировали всплеск.

С заявлением по этому поводу выступил аспирант MIT Исаак Нарретт.

По словам последнего, многие части лунного магнетизма объяснить до сих пор не удается.

Несмотря на то, что большинство сильных полей можно понять, учитывая описанный процесс.

Более того, удалось узнать, что сейсмические волны от ударов меняли ориентацию электронов в породах, "запирая" мгновенное усиление.

Профессор Бенджамин Вайс сравнил это с колодой карт, которые падают в магнитном поле и выравниваются в новом направлении.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астронавт показал полярное сияние из космоса — видео
Полярное сияние из космоса
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Как сделать селфи в космосе — экс-инженер NASA придумал простой способ
Селфи в космосе – вполне достижимая мечта
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе скрытую материю
Что еще удалось узнать о темной материи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?