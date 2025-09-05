Главная тайна Луны наконец-то разгадана

Довольно долго научное сообщество не могло понять, почему породы Луны демонстрируют признаки сильного магнетизма, несмотря на то, что у него нет собственного магнитного поля. Ученые Массачусетского технологического института (MIT) наконец-то нашли объяснение этого феномена.

Что происходит с Луной

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что на начальных этапах существования Луна имела слабое магнитное динамо в расплавленном ядре.

Однако на фоне столкновения с массивными астероидами это поле на короткое время существенно усиливалось.

Именно это оставляло "замороженные" магнитные отпечатки в породах, в особенности на оборотной стороне спутника.

После удара масштаба бассейна Имбрию на ближней стороне образовывалось гигантское плазменное облако. Оно обтекало Луну и концентрировалось на противоположной стороне, временно усиливая слабое поле примерно на 40 минут — достаточно, чтобы породы зафиксировали всплеск. Поделиться

С заявлением по этому поводу выступил аспирант MIT Исаак Нарретт.

По словам последнего, многие части лунного магнетизма объяснить до сих пор не удается.

Несмотря на то, что большинство сильных полей можно понять, учитывая описанный процесс.

Более того, удалось узнать, что сейсмические волны от ударов меняли ориентацию электронов в породах, "запирая" мгновенное усиление.