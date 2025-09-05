Главная тайна Луны наконец-то разгадана

Довольно долго научное сообщество не могло понять, почему породы Луны демонстрируют признаки сильного магнетизма, несмотря на то, что у него нет собственного магнитного поля. Ученые Массачусетского технологического института (MIT) наконец-то нашли объяснение этого феномена.
Главные тезисы
- Столкновение Луны с массивными астероидами сыграло ключевую роль.
- Магнетизм спутника имеет двойное происхождение: слабое динамо создавало базовое поле, а астероидные удары усиливали его.
Что происходит с Луной
В рамках нового масштабного исследования стало известно, что на начальных этапах существования Луна имела слабое магнитное динамо в расплавленном ядре.
Однако на фоне столкновения с массивными астероидами это поле на короткое время существенно усиливалось.
Именно это оставляло "замороженные" магнитные отпечатки в породах, в особенности на оборотной стороне спутника.
С заявлением по этому поводу выступил аспирант MIT Исаак Нарретт.
По словам последнего, многие части лунного магнетизма объяснить до сих пор не удается.
Несмотря на то, что большинство сильных полей можно понять, учитывая описанный процесс.
Более того, удалось узнать, что сейсмические волны от ударов меняли ориентацию электронов в породах, "запирая" мгновенное усиление.
