Головні кінопрем'єри літа 2024 — відео

Літо 2024 року потішить українських кіноманів багатьма цікавими новинками. Редакція online.ua зібрала для вас список найочікуваніших прем'єр.

Чужий. Ромул

Уже 16 серпня українські глядачі зможуть насолодитися новою частиною культового горору “Чужий”, яка отримала назву "Ромул".

За словами творців, у стрічці події будуть розгортатися між першою та другою частинами франшизи.

Під час розчищення занедбаної космічної станції група молодих космічних колонізаторів зіштовхується з найстрашнішою формою життя у Всесвіті, — інтригує 20 Century Studios, однак не розкриває жодних деталей. Поширити

На екрані ви побачите таких зірок, як Кейлі Спені, Девід Джонссон, Арчі Рено, Ізабелла Мерсед та інших.

Яремчук: Незрівнянний світ краси

8 серпня на великі екрани вийде довгоочікувана документальна стрічка про Назарія Яремчука — відомого співака і Героя України.

Вона була створена на базі спогадів його рідних, визначних постатей культури та особистих щоденників.

У центрі сюжету — надважкий шлях і жорстокі репресії з боку влади — від перемоги на конкурсі "Пісня-71" до політичних переслідувань з боку КДБ, від загибелі друга Володимира Івасюка до виступів у Чорнобилі та Афганістані. Поширити

Дедпул і Росомаха

Чекати на прем’єру супергеройського фільму залишилося не так вже й довго, адже вона відбудеться 25 липня.

Легендарний Дедпул неочікувану для всіх вирішує змінити хід історії свого Всесвіту.

За словами авторів фільму, він об'єднується з Росомахою, якого, здавалося б, було вже неможливо знову побачити в фантастичному втіленні Г'ю Джекмана.

Це продовження історії, яку всі полюбили у фільмі "Дедпул-2", обіцяє бути ще більш божевільним і веселим, ніж будь-коли, — обіцяють у Голлівуді. Поширити

Забери мене на Місяць

Кумедна та цікава історія про команду NASA, яка готується до висадки на Місяці, потішить українських кіноманів уже 11 липня.

Герої фільми плекають надію на те, що зможуть здобути світову славу й вирішують залучити до своєї справи експерта з маркетингу — Келлі Джонс.

Однак це рішення кардинально змінює їхні життя, створюючи безліч проблем.