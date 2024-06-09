Головні кінопрем'єри літа 2024 — відео

Літо 2024 року потішить українських кіноманів багатьма цікавими новинками. Редакція online.ua зібрала для вас список найочікуваніших прем'єр.
Головні тези:
Головні кінопрем'єри літа 2024 це:
- Чужий. Ромул
- Яремчук. Незрівнянний світ краси
- Дедпул і Росомаха
- Забери мене на Місяць
Чужий. Ромул
Уже 16 серпня українські глядачі зможуть насолодитися новою частиною культового горору “Чужий”, яка отримала назву "Ромул".
За словами творців, у стрічці події будуть розгортатися між першою та другою частинами франшизи.
На екрані ви побачите таких зірок, як Кейлі Спені, Девід Джонссон, Арчі Рено, Ізабелла Мерсед та інших.
Яремчук: Незрівнянний світ краси
8 серпня на великі екрани вийде довгоочікувана документальна стрічка про Назарія Яремчука — відомого співака і Героя України.
Вона була створена на базі спогадів його рідних, визначних постатей культури та особистих щоденників.
Дедпул і Росомаха
Чекати на прем’єру супергеройського фільму залишилося не так вже й довго, адже вона відбудеться 25 липня.
Легендарний Дедпул неочікувану для всіх вирішує змінити хід історії свого Всесвіту.
За словами авторів фільму, він об'єднується з Росомахою, якого, здавалося б, було вже неможливо знову побачити в фантастичному втіленні Г'ю Джекмана.
Забери мене на Місяць
Кумедна та цікава історія про команду NASA, яка готується до висадки на Місяці, потішить українських кіноманів уже 11 липня.
Герої фільми плекають надію на те, що зможуть здобути світову славу й вирішують залучити до своєї справи експерта з маркетингу — Келлі Джонс.
Однак це рішення кардинально змінює їхні життя, створюючи безліч проблем.
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