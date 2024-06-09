Главные кинопремьеры лета 2024 года — видео

Лето 2024 порадует украинских киноманов множеством интересных фильмов и сериалов. Редакция online.ua собрала для вас список самых ожидаемых премьер.
Главные тезисы
Главные кинопремьеры лета 2024 года:
- Чужой. Ромул
- Яремчук. Бесподобный мир красоты
- Дэдпул и Росомаха
- Покаже мне Луну
Чужой. Ромул
Уже 16 августа украинские зрители смогут насладиться новой частью культового хоррора “Чужой”, которая получила название "Ромул".
По словам создателей, в ленте события будут разворачиваться между первой и второй частями франшизы.
На экране вы увидите таких звезд, как Кейли Спенни, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Изабелла Мерсед и другие.
Яремчук: Бесподобный мир красоты
8 августа на большие экраны выйдет долгожданный документальный фильм о Назарии Яремчуке — известном певце и Герое Украины.
Он был создан на основе воспоминаний его родных, выдающихся фигур культуры и личных дневников.
Дэдпул и Росомаха
Ждать премьеру супергеройского фильма осталось не так уж долго, ведь она состоится 25 июля.
Легендарный Дэдпул неожиданно для всех решает изменить ход истории своей Вселенной.
По словам авторов фильма, он объединяется с Росомахой, которого, казалось бы, было уже невозможно снова увидеть в фантастическом воплощении Хью Джекмана.
Покажи мне Луну
Забавная и интересная история о готовящейся к высадке на Луне команде NASA порадует украинских киноманов уже 11 июля.
Герои фильмы питают надежду на то, что смогут снискать мировую славу и решают привлечь к своему делу эксперта по маркетингу — Келли Джонс.
Однако это решение кардинально меняет их жизнь, создавая множество проблем.
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