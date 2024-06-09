Главные кинопремьеры лета 2024 года — видео

Лето 2024 порадует украинских киноманов множеством интересных фильмов и сериалов. Редакция online.ua собрала для вас список самых ожидаемых премьер.

Чужой. Ромул

Уже 16 августа украинские зрители смогут насладиться новой частью культового хоррора “Чужой”, которая получила название "Ромул".

По словам создателей, в ленте события будут разворачиваться между первой и второй частями франшизы.

При расчистке заброшенной космической станции группа молодых космических колонизаторов сталкивается с самой страшной формой жизни во Вселенной, — интригует 20 Century Studios, однако не раскрывает никаких деталей. Поделиться

На экране вы увидите таких звезд, как Кейли Спенни, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Изабелла Мерсед и другие.

Яремчук: Бесподобный мир красоты

8 августа на большие экраны выйдет долгожданный документальный фильм о Назарии Яремчуке — известном певце и Герое Украины.

Он был создан на основе воспоминаний его родных, выдающихся фигур культуры и личных дневников.

В центре сюжета — тяжелый путь и жестокие репрессии со стороны властей — от победы на конкурсе "Песня-71" до политических преследований со стороны КГБ, от гибели друга Владимира Ивасюка до выступлений в Чернобыле и Афганистане. Поделиться

Дэдпул и Росомаха

Ждать премьеру супергеройского фильма осталось не так уж долго, ведь она состоится 25 июля.

Легендарный Дэдпул неожиданно для всех решает изменить ход истории своей Вселенной.

По словам авторов фильма, он объединяется с Росомахой, которого, казалось бы, было уже невозможно снова увидеть в фантастическом воплощении Хью Джекмана.

Это продолжение истории, которую все полюбили в фильме "Дэдпул-2", обещает быть еще безумнее и веселее, чем когда-либо, — обещают в Голливуде. Поделиться

Покажи мне Луну

Забавная и интересная история о готовящейся к высадке на Луне команде NASA порадует украинских киноманов уже 11 июля.

Герои фильмы питают надежду на то, что смогут снискать мировую славу и решают привлечь к своему делу эксперта по маркетингу — Келли Джонс.

Однако это решение кардинально меняет их жизнь, создавая множество проблем.