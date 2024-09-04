Головні тренди осені-2024 — стилісти озвучили кілька важливих порад

Стилістки Ольга Літвінова та Олена Шевченко розповіли, як підготувати гардероб до нового осіннього сезону, щоб виглядати максимально вишукано.
Головні тези:
- Головні кольори осені-2024: коричневий, зелений, бордовий.
- Силуетність повертається: мода на підкреслену талію та жіночні форми. Забуваємо про супероверсайз та звертаємо увагу на структуровані образи.
- Розкрийте ваш стиль та експериментуйте з новими рішеннями в гардеробі: осінь-2024 обіцяє бути насиченою та модною.
Головні кольори осені-2024
Експертки закликають українців, які уважно слідкують за трендами, звернути свою увагу на коричневий, зелений і бордовий кольори.
Що важливо розуміти, саме вони будуть в топі найближчі кілька місяців.
Вона також наголосила, що згадані кольори чудово поєднуються із земельними відтінками, а також із фаворитом минулого сезону — червоним.
За словами Літвінової, з коричневим гармонійно виглядає вся гама бежевих та шоколадних відтінків.
Олена Шевченко закликає українців також не ігнорувати насичений шоколадний колір протягом цієї осені.
Силуетність знову повертається
Як зазначає Ольга Літвінова, це головний тренд, який матиме вплив на всі позиції в гардеробі.
Вона також попередила, що епоха супероверсайзу добігає свого завершення, тому жінкам варто згадати про образи, в яких можна підкреслити талію та усі свої привабливі форми.
Що важливо розуміти, цей тренд також вривається у чоловічу моду. Насамперед мовиться про силуетний верхній одяг: прямий, трохи приталений піджак або сорочка, які можна поєднати з джинсами прямого крою.
Ольга Літвінова прогнозує, що цього сезону ми побачимо дуже багато нових рішень саме щодо верхнього одягу.
Що стосується джинсів, спідниць чи суконь, то вони перейшли в цю осінь з попередніх сезонів.
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