Головні тренди осені-2024 — стилісти озвучили кілька важливих порад

Стилістки Ольга Літвінова та Олена Шевченко розповіли, як підготувати гардероб до нового осіннього сезону, щоб виглядати максимально вишукано.

Головні кольори осені-2024

Експертки закликають українців, які уважно слідкують за трендами, звернути свою увагу на коричневий, зелений і бордовий кольори.

Що важливо розуміти, саме вони будуть в топі найближчі кілька місяців.

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Минулого сезону червоний колір називали новим чорним. Цієї осені можна сміливо казати, що коричневий — це новий чорний. Разом із ним природні відтінки зеленого, оливка, наприклад, і бордовий, — зазначила Ольга Літвінова. Поширити

Вона також наголосила, що згадані кольори чудово поєднуються із земельними відтінками, а також із фаворитом минулого сезону — червоним.

За словами Літвінової, з коричневим гармонійно виглядає вся гама бежевих та шоколадних відтінків.

Олена Шевченко закликає українців також не ігнорувати насичений шоколадний колір протягом цієї осені.

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Силуетність знову повертається

Як зазначає Ольга Літвінова, це головний тренд, який матиме вплив на всі позиції в гардеробі.

Вона також попередила, що епоха супероверсайзу добігає свого завершення, тому жінкам варто згадати про образи, в яких можна підкреслити талію та усі свої привабливі форми.

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Це більш жіночні образи, наприклад, із підкресленою талією. Оверсайз залишається, але він уже не в усьому: або зверху, або знизу. А за допомогою інших елементів ми робимо образ більш структурованим і підкресленим, — пояснила стилістка. Поширити

Фото: unsplash.com

Що важливо розуміти, цей тренд також вривається у чоловічу моду. Насамперед мовиться про силуетний верхній одяг: прямий, трохи приталений піджак або сорочка, які можна поєднати з джинсами прямого крою.

Ольга Літвінова прогнозує, що цього сезону ми побачимо дуже багато нових рішень саме щодо верхнього одягу.

Що стосується джинсів, спідниць чи суконь, то вони перейшли в цю осінь з попередніх сезонів.