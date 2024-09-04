Главные тренды осени-2024 — стилисты озвучили несколько важных советов

Стилистки Ольга Литвинова и Елена Шевченко рассказали, как подобрать гардероб для нового осеннего сезона, чтобы выглядеть на вск 100%.
Главные тезисы
- Главные цвета осени-2024: коричневый, зеленый, бордовый.
- Силуэтность возвращается: мода на подчеркнутую талию и женственные формы. Забываем о супероверсайзе и обращаем внимание на структурированные образы.
- Раскройте ваш стиль и экспериментируйте с новыми решениями в гардеробе: осень-2024 обещает быть насыщенной и модной.
Главные цвета осени-2024
Эксперты призывают украинцев, внимательно следящих за трендами, обратить свое внимание на коричневый, зеленый и бордовый цвета.
Что важно понимать, именно они будут в топе ближайшие несколько месяцев.
Она также подчеркнула, что упомянутые цвета прекрасно сочетаются с земельными оттенками, а также с фаворитом прошлого сезона — красным.
По словам Литвиновой, с коричневым гармонично смотрится вся гамма бежевых и шоколадных оттенков.
Елена Шевченко призывает украинцев также не игнорировать насыщенный шоколадный цвет в течение этой осени.
Силуэтность снова возвращается
Как отмечает Ольга Литвинова, это главный тренд, который повлияет на все позиции в гардеробе.
Она также предупредила, что эпоха супероверсайза подходит к своему завершению, поэтому женщинам стоит вспомнить об образах, в которых можно подчеркнуть талию и все свои привлекательные формы.
Что важно понимать, этот тренд также врывается в мужскую моду. В первую очередь речь идет о силуэтной верхней одежде: прямой, немного приталенный пиджак или рубашка, которые можно соединить с джинсами прямого кроя.
Ольга Литвинова прогнозирует, что в этом сезоне мы увидим очень много новых решений именно в верхней одежде.
Что касается джинсов, юбок или платьев, то они перешли в эту осень с прошлых сезонов.
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