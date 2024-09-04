Главные тренды осени-2024 — стилисты озвучили несколько важных советов
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Культура
Дата публикации

Главные тренды осени-2024 — стилисты озвучили несколько важных советов

Главные тренды осени-2024
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Источник:  Liga.net

Стилистки Ольга Литвинова и Елена Шевченко рассказали, как подобрать гардероб для нового осеннего сезона, чтобы выглядеть на вск 100%.

Главные тезисы

  • Главные цвета осени-2024: коричневый, зеленый, бордовый.
  • Силуэтность возвращается: мода на подчеркнутую талию и женственные формы. Забываем о супероверсайзе и обращаем внимание на структурированные образы.
  • Раскройте ваш стиль и экспериментируйте с новыми решениями в гардеробе: осень-2024 обещает быть насыщенной и модной.

Главные цвета осени-2024

Эксперты призывают украинцев, внимательно следящих за трендами, обратить свое внимание на коричневый, зеленый и бордовый цвета.

Что важно понимать, именно они будут в топе ближайшие несколько месяцев.

Фото: unsplash.com

В прошлом сезоне красный цвет называли новым черным. Этой осенью можно смело говорить, что коричневый — это новый черный. Вместе с ним природные оттенки зеленого, оливки, например, и бордовые, — отметила Ольга Литвинова.

Она также подчеркнула, что упомянутые цвета прекрасно сочетаются с земельными оттенками, а также с фаворитом прошлого сезона — красным.

По словам Литвиновой, с коричневым гармонично смотрится вся гамма бежевых и шоколадных оттенков.

Елена Шевченко призывает украинцев также не игнорировать насыщенный шоколадный цвет в течение этой осени.

Фото: unsplash.com

Силуэтность снова возвращается

Как отмечает Ольга Литвинова, это главный тренд, который повлияет на все позиции в гардеробе.

Она также предупредила, что эпоха супероверсайза подходит к своему завершению, поэтому женщинам стоит вспомнить об образах, в которых можно подчеркнуть талию и все свои привлекательные формы.

Фото: unsplash.com

Это более женственные образы, например с подчеркнутой талией. Оверсайз остается, но он уже не во всем: либо сверху, либо снизу. А с помощью других элементов мы делаем образ более структурированным и подчеркнутым, — объяснила стилистка.

Фото: unsplash.com

Что важно понимать, этот тренд также врывается в мужскую моду. В первую очередь речь идет о силуэтной верхней одежде: прямой, немного приталенный пиджак или рубашка, которые можно соединить с джинсами прямого кроя.

Ольга Литвинова прогнозирует, что в этом сезоне мы увидим очень много новых решений именно в верхней одежде.

Что касается джинсов, юбок или платьев, то они перешли в эту осень с прошлых сезонов.

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