Головні хіти літа-2024 — рейтинг Spotify

Літо 2024 року запам'ятається меломанам великою кількістю гучних хітів, які підкорювали музичні чати у різних країнах світу. Цифровий сервіс музики, подкастів і відео Spotify уже підбив підсумки трьох останніх місяців й назвав головні бенгери, які завоювали серця мільйонів людей.
Головні тези:
- Біллі Айліш з піснею “Birds of a Feather” очолила рейтинг хітів літа-2024.
- Чаппелл Роан вразила слухачів треком “HOT TO GO!” зі свого дебютного альбому.
- Кендрік Ламар виборов третє місце у рейтингу Spotify з піснею “Not Like Us”.
1. "Birds of a Feather" — Billie Eilish
Біллі Айліш уже кілька років поспіль залишається королевою світових музичних чатів. Майже кожний її трек стає справжнім хітом.
Не була виключення й чуттєва композиція "Birds of a Feather", яку протягом трьох літніх місяців встигли прослухати рекордну кількість разів — 855 мільйонів. Біллі була близькою до позначки у мільярд прослуховувань.
2. "HOT TO GO!" — Chappell Roan
На другій щаблині рейтингу дебютувала співачка Чаппелл Роан зі своїм бенгером "HOT TO GO!".
Перший альбом артистки, який отримав назву, "The Rise and Fall of a Midwest Princess" виявився максимально успішним, попри те, що творчість Чаппелл Роан вкрай незвична.
3. "Not Like Us" — Kendrick Lamar
Бронзу рейтингу виборов всесвітньо відомий співак Кендрік Ламар зі своїм хітом "Not Like Us".
4. "Espresso" — Sabrina Carpenter
Попри те, що цей трек не потрапив у трійку найкращих, важко знайти людину, яка б його не чула жодного разу.
25-річна американська співачка Сабріна Карпентер з піснею "Espresso" блискавично увірвалася на музичний олімп.Зараз її пісні слухають мільйони людей у різних куточках світу.
5. "A Bar Song (Tipsy)" — Shaboozey
На п'ятій сходинці рейтингу опинився американський співак Shaboozey з треком "A Bar Song (Tipsy)"
Що цікаво, ця пісня настільки сподобалася колишнього президенту США Бараку Обамі, що він включив її у свій власний літний плейліст.
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