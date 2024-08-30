Главные хиты лета-2024 — рейтинг Spotify
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Главные хиты лета-2024 — рейтинг Spotify

музыка
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Источник:  online.ua

Лето 2024 года запомнится меломанам большим количеством громких хитов, которые покорили музыкальные чаты в разных странах мира. Цифровой сервис музыки, подкастов и видео Spotify уже подвел итоги трех последних месяцев и назвал главные бенгеры, покорившие сердца миллионов людей.

Главные тезисы

  • Билли Айлиш с песней “Birds of a Feather” возглавила рейтинг хитов лета-2024.
  • Чаппелл Роан поразила слушателей треком "HOT TO GO!" из своего дебютного альбома.
  • Кендрик Ламар завоевал третье место в рейтинге Spotify с песней "Not Like Us".

1. "Birds of a Feather" — Billie Eilish

Билли Айлиш уже несколько лет остается королевой мировых музыкальных чатов. Практически каждый ее трек становится хитом.

Не была исключения и чувственная композиция “Birds of a Feather”, которую в течение трех летних месяцев успели прослушать рекордное количество раз — 855 миллионов. Билли была близка к отметке в миллиард прослушиваний.

2. "HOT TO GO!" — Chappell Roan

На второй позиции рейтинга дебютировала певица Чаппелл Роан со своим бенгером "HOT TO GO!".

Первый альбом артистки, получивший название "The Rise and Fall of a Midwest Princess" оказался максимально успешным, несмотря на то, что творчество Чаппелл Роан крайне необычно.

3. "Not Like Us" — Kendrick Lamar

Бронзу рейтинга завоевал всемирно известный певец Кендрик Ламар со своим хитом "Not Like Us".

Сначала артист не верил в успех этой композиции, ведь выпустил ее только через два года после презентации своего последнего альбома "Mr. Morale & The Big Steppers". Однако слушатели были друго мнения.

4. "Espresso" — Sabrina Carpenter

Несмотря на то, что этот трек не попал в тройку лучших, трудно найти человека, который его не слышал бы ни разу.

25-летняя американская певица Сабрина Карпентер с песней "Espresso" молниеносно ворвалась на музыкальный олимп. Сейчас ее песни слушают миллионы людей в разных уголках мира.

5. "A Bar Song (Tipsy)" — Shaboozey

На пятой строчке рейтинга оказался американский певец Shaboozey с треком "A Bar Song (Tipsy)"

Что интересно, эта песня настолько понравилась бывшему президенту США Бараку Обаме, что он включил ее в свой собственный летний плейлист.

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