Головні хіти усіх часів — рейтинг Spotify

Тейлор Свіфт
Уперше в своїй історії шведський стримінговий сервіс Spotify оприлюднив зведені дані про найпопулярніший контент за весь час існування платформи. Що важливо розуміти, компанія святкує вже 20 років від заснування.

Головні тези:

  • Чимало високих позицій у різних рейтингах посів співак The Weeknd.
  • На хвилі шаленої популярності наразі знаходиться виконавець Bad Bunny.

Spotify опублікувала рейтинг найкращих виконавців

Американська авторка-виконавиця, акторка та композиторка Тейлор Свіфт опинилася на першій позиції у списку найпопулярніших артистів усіх часів.

Окрім неї, у топ-5 потрапили виконавці Bad Bunny, Drake, The Weeknd і Аріана Гранде.

У рейтингу альбомів лідирує "Un Verano Sin Ti" Bad Bunny. Релізи The Weeknd, Еда Ширана, Олівії Родріго та SZA також не залишилися без уваги.

Головним хітом усіх часів стала композиція "Blinding Lights" The Weeknd.

У цій категорії також відзначили "Shape of You" Еда Ширана, "Sweater Weather" The Neighbourhood і "As It Was" Гарі Стайлза.

Варто звернути увагу на те, що до топ-20 виконавців зміг пробитися лише один представник K-pop — BTS.

Слухачі також приголомшені через те, що Бейонсе не потрапила до жодного з основних списків, включно з артистами, альбомами та піснями.

