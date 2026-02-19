U2, Ед Ширан та Антитіла представили пісню про українського солдата — відео
ЗСУ
Джерело:  Українська правда

Ірландський гурт U2 разом із британським музикантом Едом Шираном та українським гуртом "Антитіла" презентували lyric-video на спільну композицію "Yours Eternally". Пісня увійшла до нової платівки U2 "Days Of Ash", реліз якого відбувся 18 лютого.

  • U2, Ед Ширан і Антитіла презентували lyric-video Yours Eternally про українського солдата.
  • Пісня увійшла до нової платівки U2 Days Of Ash, реліз якого відбувся 18 лютого.
  • Композиція створена після спільних виступів з фронтменом “Антитіл” Тарасом Тополею в Києві та Лондоні.

U2, Ед Ширан і Антитіла заспівали разом пісню про солдата ЗСУ

Мініальбом складається із шести треків, кожен із яких присвячений конкретній людині. За словами учасників гурту, у нових композиціях артисти хотіли оспівати свою реакцію на сучасні події, а надихалися вони людьми, які борються за свободу.

"Yours Eternally" створили Bono та The Edge після знайомства і спільних виступів із фронтменом "Антитіл" Тарасом Тополею в Києві та Лондоні. До студійного запису долучилися Ed Sheeran і сам Тополя. Продюсером треку став ірландський музикант, лауреат і номінант премії Grammy Garret "Jacknife" Lee.

Світові зірки додали чимало кадрів з українськими військовими до ролика

Композиція написана у формі листа від військового, який звертається до близьких із закликом не втрачати віру, жити й мріяти попри війну. Приспів побудований навколо українського слова "Воля", яке звучить у виконанні Bono, The Edge та Еда Ширана.

Коли ми вперше зустрілися, попри все, що відбувалося, попри щоденні жахи, які переживали українці, і Тарас, і його друзі, вони не падали духом. У них також було це трохи чорне почуття гумору й той зухвалий дух, який ми так любимо в найкращому рок-н-ролі, така сила особистості, що ніби кидає виклик самим часам, у яких ми живемо. І саме цей дух ми намагалися передати в "Yours Eternally".

Ця пісня — це ніби повідомлення із передової, де солдат каже своїм друзям — сміливо, трохи бешкетно:

Слухайте, ви там не похнюплюйте носа, живіть, мрійте, засиджуйтеся допізна. Я б і сам так робив, якби був удома з вами. І я обов'язково буду… вже скоро, — сказав Bono.

