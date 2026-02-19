U2, Ед Ширан та Антитіла представили пісню про українського солдата — відео

U2, Ед Ширан і Антитіла заспівали разом пісню про солдата ЗСУ

Мініальбом складається із шести треків, кожен із яких присвячений конкретній людині. За словами учасників гурту, у нових композиціях артисти хотіли оспівати свою реакцію на сучасні події, а надихалися вони людьми, які борються за свободу.

"Yours Eternally" створили Bono та The Edge після знайомства і спільних виступів із фронтменом "Антитіл" Тарасом Тополею в Києві та Лондоні. До студійного запису долучилися Ed Sheeran і сам Тополя. Продюсером треку став ірландський музикант, лауреат і номінант премії Grammy Garret "Jacknife" Lee.

Світові зірки додали чимало кадрів з українськими військовими до ролика

Композиція написана у формі листа від військового, який звертається до близьких із закликом не втрачати віру, жити й мріяти попри війну. Приспів побудований навколо українського слова "Воля", яке звучить у виконанні Bono, The Edge та Еда Ширана. Поширити

Коли ми вперше зустрілися, попри все, що відбувалося, попри щоденні жахи, які переживали українці, і Тарас, і його друзі, вони не падали духом. У них також було це трохи чорне почуття гумору й той зухвалий дух, який ми так любимо в найкращому рок-н-ролі, така сила особистості, що ніби кидає виклик самим часам, у яких ми живемо. І саме цей дух ми намагалися передати в "Yours Eternally".

Ця пісня — це ніби повідомлення із передової, де солдат каже своїм друзям — сміливо, трохи бешкетно: