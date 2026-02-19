U2, Эд Ширан и Антитела представили песню об украинском солдате — видео

Ирландская группа U2 вместе с британским музыкантом Эдом Шираном и украинской группой "Антитела" представили lyric-video на совместную композицию "Yours Eternally". Песня вошла в новую пластинку U2 "Days Of Ash", релиз которой состоялся 18 февраля.

U2, Эд Ширан и Антитела спели вместе песню о солдате ВСУ

Миниальбом состоит из шести треков, каждый из которых посвящен конкретному человеку. По словам участников группы, в новых композициях артисты хотели воспеть свою реакцию на современные события, а вдохновлялись они борющимися за свободу людьми.

"Yours Eternally" создали Bono и The Edge после знакомства и совместных выступлений с фронтменом "Антител" Тарасом Тополеем в Киеве и Лондоне. К студийной записи присоединились Ed Sheeran и сам Тополь. Продюсером трека стал ирландский музыкант, лауреат и номинант премии Grammy Garret "Jacknife" Lee.

Мировые звезды добавили немало кадров с украинскими военными в ролик

Композиция написана в форме письма от военного, которое обращается к близким с призывом не терять веру, жить и мечтать, несмотря на войну. Припев построен вокруг украинского слова "Воля", звучащего в исполнении Bono, The Edge и Эда Ширана. Поделиться

Когда мы впервые встретились, несмотря на происходящее, несмотря на ежедневные ужасы, которые переживали украинцы, и Тарас, и его друзья, они не падали духом. У них также было это черное чувство юмора и тот дерзкий дух, который мы так любим в лучшем рок-н-ролле, такая сила личности, что бросает вызов в самое время, в котором мы живем. И именно этот дух мы пытались передать в Yours Eternally.

Эта песня — это сообщение с передовой, где солдат говорит своим друзьям — смело, немного озорно: