Главные хиты всех времен — рейтинг Spotify

Тейлор Свифт
Источник:  online.ua

Впервые в своей истории шведский стриминговый сервис Spotify обнародовал сводные данные о самом популярном контенте за все время существования платформы. Что важно понимать, компания отмечает уже 20 лет от основания.

Главные тезисы

Немало высоких позиций в разных рейтингах занял певец The Weeknd.
На волне безумной популярности также находится исполнитель Bad Bunny.

Spotify опубликовала рейтинг лучших исполнителей

Американский автор-исполнитель, актриса и композитор Тейлор Свифт оказалась на первой позиции в списке самых популярных артистов всех времен.

Кроме нее, в топ-5 попали исполнители Bad Bunny, Drake, The Weeknd и Ариана Гранде.

В рейтинге альбомов лидирует "Un Verano Sin Ti" Bad Bunny. Релизы The Weeknd, Эда Ширана, Оливии Родриго и SZA также не остались без внимания.

Главным хитом всех времен стала композиция "Blinding Lights" The Weeknd.

В этой категории также отметили "Shape of You" Эда Ширана, "Sweater Weather" The Neighbourhood и "As It Was" Гарри Стайлза.

Стоит обратить внимание на то, что в топ-20 исполнителей смог пробиться только один представитель K-pop — BTS.

Слушатели также удивлены из-за того, что Бейонсе не попала ни в один из основных списков, включая артистов, альбомы и песни.

