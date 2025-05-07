Головний гість. Сі Цзіньпін прибув до Путіна святкувати 9 травня

Готуючись до свого ретельно зрежисованого військового параду 9 травня з нагоди Дня Перемоги, нелегітимний президент Росії Володимир Путін чітко дав зрозуміти, хто очолює список його гостей — Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін прибув до Москви

Про те, що Сі Цзіньпін вилетів до Москви 7 травня з чотириденним державним візитом, написали китайські державні медіа.

За словами Пекіна, він поглибить «взаємну довіру» з Путіним та візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю перемоги союзних військ над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

До речі, у своїх виступах минулого місяця Путін назвав Сі своїм «головним гостем».

У статті, опублікованій у російських державних медіа перед поїздкою, авторство якої належить Сі Цзіньпіну, йдеться, що обидві країни повинні «рішуче протистояти всім формам гегемонізму та політики сили» та «опиратися на будь-які спроби втрутитися в їхню дружбу або підірвати її».

Близько 18.00 російське пропагандистське медіа ТАСС заявило, що Сі Цзіньпін вже у Москві.

Пізніше з’явилося відео літака, яким прилетів до Москви керманич Китаю.