Головний гість. Сі Цзіньпін прибув до Путіна святкувати 9 травня
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Головний гість. Сі Цзіньпін прибув до Путіна святкувати 9 травня

Сі
Джерело:  online.ua

Готуючись до свого ретельно зрежисованого військового параду 9 травня з нагоди Дня Перемоги, нелегітимний президент Росії Володимир Путін чітко дав зрозуміти, хто очолює список його гостей — Сі Цзіньпін.

Головні тези:

  • Сі Цзіньпін прибув до Москви на чотириденний державний візит для участі у заходах, присвячених 80-річчю перемоги над нацистською Німеччиною.
  • Путін назвав Сі Цзіньпіна своїм “головним гостем”.

Сі Цзіньпін прибув до Москви

Про те, що Сі Цзіньпін вилетів до Москви 7 травня з чотириденним державним візитом, написали китайські державні медіа.

За словами Пекіна, він поглибить «взаємну довіру» з Путіним та візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю перемоги союзних військ над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

До речі, у своїх виступах минулого місяця Путін назвав Сі своїм «головним гостем».

У статті, опублікованій у російських державних медіа перед поїздкою, авторство якої належить Сі Цзіньпіну, йдеться, що обидві країни повинні «рішуче протистояти всім формам гегемонізму та політики сили» та «опиратися на будь-які спроби втрутитися в їхню дружбу або підірвати її».

Близько 18.00 російське пропагандистське медіа ТАСС заявило, що Сі Цзіньпін вже у Москві.

Пізніше з’явилося відео літака, яким прилетів до Москви керманич Китаю.

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