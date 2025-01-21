Путін зателефонував Сі Цзіньпіну — про що вони говорили

Глава КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася через чотири дні після спілкування китайського лідера з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про що говорили Путін із Сі Цзіньпіном

За інформацією російських ЗМІ, Сі Цзіньпін заявив про намір "вивести відносини Китаю та Росії на новий рівень у 2025 році та протистояти зовнішнім викликам та невизначеності".

Володимир Путін, у свою чергу, наголосив, що співпраця між двома країнами відіграє "важливу стабілізуючу роль у міжнародних відносинах".

Ми координуємо свої дії на ключових міжнародних платформах — ООН, Раді Безпеки, ШОС, G20 та АТЕС. Разом виступаємо за створення більш справедливого багатополярного світового порядку та працюємо над забезпеченням неподільної безпеки на євразійському просторі та в усьому світі, зазначив Путін. Поширити

Також він підкреслив нібито досягнення у сфері торговельно-економічного співробітництва, зокрема:

Росія стала провідним постачальником природного газу та нафти до Китаю.

За 11 місяців 2024 року товарообіг між двома країнами зріс на понад 7%, перевищивши 220 мільярдів доларів США.

Путін зібрався обговорювати з Трампом "український конфлікт"

Про це він заявив під час наради Ради безпеки РФ.

За словами Путіна, метою переговорів з новою адміністрацією США має бути "не коротке перемир'я, а довгостроковий світ на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні".

Безумовно, ми вітаємо такий настрій та обраного президента Сполучених Штатів Америки зі вступом на посаду. Наголошу, що ми ніколи не відмовлялися від діалогу, завжди були готові підтримувати рівні відносини співпраці з будь-якою американською адміністрацією. Поширити

Водночас, він цинічно відзначив рівноправну основу діалогу, а також заявив, що головне усунути "головну причину конфлікту в Україні".