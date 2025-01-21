Путін зателефонував Сі Цзіньпіну — про що вони говорили

Глава КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася через чотири дні після спілкування китайського лідера з обраним президентом США Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Сі Цзіньпін та Путін мають намір підняти відносини між Китаєм та Росією на новий рівень у 2025 році.
- Учасники бесіди наголосили на важливій стабілізуючій ролі у співпраці двох країн у міжнародних відносинах.
- Путін висловив намір обговорювати з Трампом питання “українського конфлікту” та наголосив на важливості мирного вирішення ситуації на принципах поваги до всіх сторін.
Про що говорили Путін із Сі Цзіньпіном
За інформацією російських ЗМІ, Сі Цзіньпін заявив про намір "вивести відносини Китаю та Росії на новий рівень у 2025 році та протистояти зовнішнім викликам та невизначеності".
Володимир Путін, у свою чергу, наголосив, що співпраця між двома країнами відіграє "важливу стабілізуючу роль у міжнародних відносинах".
Також він підкреслив нібито досягнення у сфері торговельно-економічного співробітництва, зокрема:
Росія стала провідним постачальником природного газу та нафти до Китаю.
За 11 місяців 2024 року товарообіг між двома країнами зріс на понад 7%, перевищивши 220 мільярдів доларів США.
Путін зібрався обговорювати з Трампом "український конфлікт"
Про це він заявив під час наради Ради безпеки РФ.
За словами Путіна, метою переговорів з новою адміністрацією США має бути "не коротке перемир'я, а довгостроковий світ на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні".
Водночас, він цинічно відзначив рівноправну основу діалогу, а також заявив, що головне усунути "головну причину конфлікту в Україні".
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