Путин позвонил Си Цзиньпину — о чем они говорили

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся через четыре дня после общения китайского лидера с избранным президентом США Дональдом Трампом.

О чем говорили Путин с Си Цзиньпином

По информации российских СМИ, Си Цзиньпин заявил о намерении "вывести отношения Китая и России на новый уровень в 2025 году и противостоять внешним вызовам и неопределенности".

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами играет "важную стабилизирующую роль в международных отношениях".

Мы координируем свои действия на ключевых международных платформах — ООН, Совете Безопасности, ШОС, G20 и АТЭС. Вместе выступаем за создание более справедливого многополярного мирового порядка и работаем над обеспечением неделимой безопасности на евразийском пространстве и во всем мире, отметил Путин. Поделиться

Также он подчеркнул как бы достижения в сфере торгово-экономического сотрудничества, в частности:

Россия стала ведущим поставщиком природного газа и нефти в Китай.

За 11 месяцев 2024 года товарооборот между двумя странами вырос более чем на 7%, превысив 220 миллиардов долларов США.

Путин собрался обсуждать с Трампом "украинский конфликт"

Об этом он заявил во время совещания Совбеза РФ.

По словам Путина, целью переговоров с новой администрацией в США должно быть "не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе".

Безусловно, мы приветствуем такое настроение и избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, что мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать равные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Поделиться

В то же время он цинично отметил равноправную основу диалога, а также заявил, что главное устранит "главную причину конфликта в Украине".