Путин позвонил Си Цзиньпину — о чем они говорили

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся через четыре дня после общения китайского лидера с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Си Цзиньпин и Путин намерены поднять отношения между Китаем и Россией на новый уровень в 2025 году.
- Участники беседы подчеркнули важную стабилизирующую роль в сотрудничестве двух стран в международных отношениях.
- Россия стала ведущим поставщиком природного газа и нефти в Китай, что способствовало росту товарооборота между странами.
- Путин выразил намерение обсуждать с Трампом вопросы украинского конфликта и подчеркнул важность мирного разрешения ситуации на принципах уважения ко всем сторонам.
- Лидеры также обсудили необходимость устранения главной причины конфликта в Украине для достижения долгосрочного мира в регионе.
О чем говорили Путин с Си Цзиньпином
По информации российских СМИ, Си Цзиньпин заявил о намерении "вывести отношения Китая и России на новый уровень в 2025 году и противостоять внешним вызовам и неопределенности".
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами играет "важную стабилизирующую роль в международных отношениях".
Также он подчеркнул как бы достижения в сфере торгово-экономического сотрудничества, в частности:
Россия стала ведущим поставщиком природного газа и нефти в Китай.
За 11 месяцев 2024 года товарооборот между двумя странами вырос более чем на 7%, превысив 220 миллиардов долларов США.
Путин собрался обсуждать с Трампом "украинский конфликт"
Об этом он заявил во время совещания Совбеза РФ.
По словам Путина, целью переговоров с новой администрацией в США должно быть "не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе".
В то же время он цинично отметил равноправную основу диалога, а также заявил, что главное устранит "главную причину конфликта в Украине".
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