Путин позвонил Си Цзиньпину — о чем они говорили
Категория
Мир
Дата публикации

Путин позвонил Си Цзиньпину — о чем они говорили

Путин позвонил Си Цзиньпину — о чем они говорили
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Источник:  online.ua

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся через четыре дня после общения китайского лидера с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Си Цзиньпин и Путин намерены поднять отношения между Китаем и Россией на новый уровень в 2025 году.
  • Участники беседы подчеркнули важную стабилизирующую роль в сотрудничестве двух стран в международных отношениях.
  • Россия стала ведущим поставщиком природного газа и нефти в Китай, что способствовало росту товарооборота между странами.
  • Путин выразил намерение обсуждать с Трампом вопросы украинского конфликта и подчеркнул важность мирного разрешения ситуации на принципах уважения ко всем сторонам.
  • Лидеры также обсудили необходимость устранения главной причины конфликта в Украине для достижения долгосрочного мира в регионе.

О чем говорили Путин с Си Цзиньпином

По информации российских СМИ, Си Цзиньпин заявил о намерении "вывести отношения Китая и России на новый уровень в 2025 году и противостоять внешним вызовам и неопределенности".

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами играет "важную стабилизирующую роль в международных отношениях".

Мы координируем свои действия на ключевых международных платформах — ООН, Совете Безопасности, ШОС, G20 и АТЭС. Вместе выступаем за создание более справедливого многополярного мирового порядка и работаем над обеспечением неделимой безопасности на евразийском пространстве и во всем мире, отметил Путин.

Также он подчеркнул как бы достижения в сфере торгово-экономического сотрудничества, в частности:

  • Россия стала ведущим поставщиком природного газа и нефти в Китай.

  • За 11 месяцев 2024 года товарооборот между двумя странами вырос более чем на 7%, превысив 220 миллиардов долларов США.

Путин собрался обсуждать с Трампом "украинский конфликт"

Об этом он заявил во время совещания Совбеза РФ.

По словам Путина, целью переговоров с новой администрацией в США должно быть "не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе".

Безусловно, мы приветствуем такое настроение и избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, что мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать равные отношения сотрудничества с любой американской администрацией.

В то же время он цинично отметил равноправную основу диалога, а также заявил, что главное устранит "главную причину конфликта в Украине".

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