Главный гость. Си Цзиньпин прибыл к Путину праздновать 9 мая
Категория
Мир
Дата публикации

Главный гость. Си Цзиньпин прибыл к Путину праздновать 9 мая

Цзиньпин
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Источник:  online.ua

Готовясь к тщательно срежиссированному военному параду 9 мая по случаю Дня Победы, нелегитимный президент России Владимир Путин четко дал понять, кто возглавляет список его гостей — Си Цзиньпин.

Главные тезисы

  • Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия победы над нацистской Германией на приглашение Путина.
  • Путин называет Си Цзиньпина главным гостем на праздновании.

Си Цзиньпин прибыл в Москву

О том, что Си Цзиньпин вылетел в Москву 7 мая с четырехдневным государственным визитом, написали китайские государственные СМИ.

По словам Пекина, он углубит взаимное доверие с Путиным и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы союзных войск над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Кстати, в своих выступлениях в прошлом месяце Путин назвал Си своим «главным гостем».

В статье, опубликованной в российских государственных медиа перед поездкой, авторство которой принадлежит Си Цзиньпину, говорится, что обе страны должны "решительно противостоять всем формам гегемонизма и политики силы" и "опираться на любые попытки вмешаться в их дружбу или взорвать ее".

Около 18:00 российское пропагандистское медиа ТАСС заявило, что Си Цзиньпин уже в Москве.

Позже появилось видео самолета, которым прилетел в Москву руководитель Китая.

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