Сі Цзіньпін заявив про неминуче "воззʼєднання" Китаю та Тайваню

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм. Він заявив, що це “головний національний інтерес” народу.
Сі Цзіньпін назвав возз'єднання Китаю з Тайванем “неминучим”
Китайський лідер Сі Цзіньпін, виступаючи на симпозіумі з нагоди 130-ї річниці від дня народження засновника країни Мао Цзедуна, пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" Тайваню від Китаю.
Він зауважив про необхідність більш сумлінно впроваджувати політику правлячої в Китаї Компартії стосовно розв'язання питання Тайваню та підтримки принципу одного Китаю і Консенсусу 1992 року.
Крім того, Цзіньпін підкреслив необхідність розвивати взаємодію з Тайванем в усіх сферах та закликав сприяти мирному розвитку відносин між материком і островом.
Водночас він вчергове застеріг від спроб проголошення незалежності Тайваню.
Що відомо про конфлікт Тайваню та Китаю
Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.
Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.
Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.
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