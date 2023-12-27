Сі Цзіньпін заявив про неминуче "воззʼєднання" Китаю та Тайваню
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Сі Цзіньпін заявив про неминуче "воззʼєднання" Китаю та Тайваню

Сі Цзіньпін
Джерело:  Xinhua

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм. Він заявив, що це “головний національний інтерес” народу.

Сі Цзіньпін назвав возз'єднання Китаю з Тайванем “неминучим”

Китайський лідер Сі Цзіньпін, виступаючи на симпозіумі з нагоди 130-ї річниці від дня народження засновника країни Мао Цзедуна, пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" Тайваню від Китаю.

Реалізація повного возз’єднання Китаю є неминучою тенденцією. Це найбільший національний інтерес і те, чого хочуть люди, - сказав Сі.

Він зауважив про необхідність більш сумлінно впроваджувати політику правлячої в Китаї Компартії стосовно розв'язання питання Тайваню та підтримки принципу одного Китаю і Консенсусу 1992 року.

Крім того, Цзіньпін підкреслив необхідність розвивати взаємодію з Тайванем в усіх сферах та закликав сприяти мирному розвитку відносин між материком і островом.

Водночас він вчергове застеріг від спроб проголошення незалежності Тайваню.

Ми рішуче перешкоджатимемо будь-кому домагатись відділення Тайваню від Китаю, - підкреслив глава Китаю.

Що відомо про конфлікт Тайваню та Китаю

Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

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