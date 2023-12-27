Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Китая и Тайваня

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем. Он заявил, что это “главный национальный интерес”.

Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем "неизбежным"

Китайский лидер Си Цзиньпин, выступая на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя страны Мао Цзэдуна, пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" Тайваня от Китая.

Реализация полного воссоединения Китая является неизбежной тенденцией. Это самый большой национальный интерес и то, чего хотят люди, - сказал Си. Поделиться

Он отметил необходимость более добросовестно внедрять политику правящей в Китае Компартии по решению вопроса Тайваня и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года.

Кроме того, Цзиньпин подчеркнул необходимость развивать взаимодействие с Тайванем во всех областях и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

В то же время он в очередной раз предостерег от попыток провозглашения независимости Тайваня.

Мы будем решительно препятствовать кому-либо добиваться отделения Тайваня от Китая, - подчеркнул глава Китая. Поделиться

Что известно о конфликте Тайваня и Китая

Пекин рассматривает остров Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.