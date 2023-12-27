Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Китая и Тайваня

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем. Он заявил, что это “главный национальный интерес”.
Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем "неизбежным"
Китайский лидер Си Цзиньпин, выступая на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя страны Мао Цзэдуна, пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" Тайваня от Китая.
Он отметил необходимость более добросовестно внедрять политику правящей в Китае Компартии по решению вопроса Тайваня и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года.
Кроме того, Цзиньпин подчеркнул необходимость развивать взаимодействие с Тайванем во всех областях и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.
В то же время он в очередной раз предостерег от попыток провозглашения независимости Тайваня.
Что известно о конфликте Тайваня и Китая
Пекин рассматривает остров Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.
Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.
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