Головний тренер "Шахтаря" розкрив причину поразки команди в ЛК

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран виступив з офіційною заявою після поразки його команди у першому півфінальному матчі Ліги Конференцій проти англійського "Крістал Пелес".

Туран озвучив свою версію розвитку подій

За словами тренера, він разом зі хлопцями багато працювали над довгими передачами і захистом структури 4+1 проти них.

На жаль, обидві наші "шістки" пішли на один і той самий верховий м'яч, і ми пропустили через порушення найпростішого принципу футболу — недостатньої компактності, — пояснив Туран.

Попри це, він чітко дав зрозуміти, що лишився задоволеним рівнем гри гірників.

Тренер звернув увагу на те, "Шахтар" повинен був швидше переводити м’яч у фінальну третину, не розігруючи через зайві передачі.

На його переконання, донеччани робили це повільно, а лондонці звикли грати проти таких команд з колективами значного вищого рівня в АПЛ.