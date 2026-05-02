Головний тренер "Шахтаря" розкрив причину поразки команди в ЛК

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран виступив з офіційною заявою після поразки його команди у першому півфінальному матчі Ліги Конференцій проти англійського "Крістал Пелес".
Головні тези:
- Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА «Крістал Пелес» – «Шахтар» відбудеться 7 травня в Лондоні.
- Поєдинок на стадіоні «Селгерст Парк» розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Туран озвучив свою версію розвитку подій
За словами тренера, він разом зі хлопцями багато працювали над довгими передачами і захистом структури 4+1 проти них.
Попри це, він чітко дав зрозуміти, що лишився задоволеним рівнем гри гірників.
Тренер звернув увагу на те, "Шахтар" повинен був швидше переводити м’яч у фінальну третину, не розігруючи через зайві передачі.
На його переконання, донеччани робили це повільно, а лондонці звикли грати проти таких команд з колективами значного вищого рівня в АПЛ.
