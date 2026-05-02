Головний тренер "Шахтаря" розкрив причину поразки команди в ЛК
Категорія
Спорт
Дата публікації

Джерело:  online.ua

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран виступив з офіційною заявою після поразки його команди у першому півфінальному матчі Ліги Конференцій проти англійського "Крістал Пелес".

Головні тези:

  • Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА «Крістал Пелес» – «Шахтар» відбудеться 7 травня в Лондоні. 
  • Поєдинок на стадіоні «Селгерст Парк» розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Туран озвучив свою версію розвитку подій

За словами тренера, він разом зі хлопцями багато працювали над довгими передачами і захистом структури 4+1 проти них.

На жаль, обидві наші "шістки" пішли на один і той самий верховий м’яч, і ми пропустили через порушення найпростішого принципу футболу — недостатньої компактності, — пояснив Туран.

Попри це, він чітко дав зрозуміти, що лишився задоволеним рівнем гри гірників.

Тренер звернув увагу на те, "Шахтар" повинен був швидше переводити м’яч у фінальну третину, не розігруючи через зайві передачі.

На його переконання, донеччани робили це повільно, а лондонці звикли грати проти таких команд з колективами значного вищого рівня в АПЛ.

Отже, перше рішення — змінювати фланг і темп, але ми робили це повільно. Також важливими мали бути дії наших центральних захисників під час пресингу суперника та ривки інших гравців за спини супернику, де мобільність була ключовою

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?