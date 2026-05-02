Главный тренер "Шахтера" раскрыл причину поражения команды в ЛК

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран выступил с официальным заявлением после поражения его команды в первом полуфинальном матче Лиги Конференций против английского "Кристалл Пелес".

Туран озвучил свою версию событий

По словам тренера, он вместе с ребятами много работали над длинными передачами и защитой структуры 4+1 против них.

К сожалению, обе наши "шестерки" пошли на один и тот же верховой мяч, и мы пропустили из-за нарушения простейшего принципа футбола — недостаточной компактности, — объяснил Туран.

Несмотря на это, он четко дал понять, что остался доволен уровнем игры горняков.

Тренер обратил внимание на то, что "Шахтер" должен был быстрее переводить мяч в финальную треть.

По его убеждению, дончане делали это медленно, а лондонцы привыкли играть против таких команд с коллективами более высокого уровня в АПЛ.