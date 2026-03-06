Гонки Формули-1 опинилися під загрозою зриву

Війна на Близькому Сході, яка продовжує стрімко загострюватися, порушила повітряне сполучення в Перській затоці. На тлі останніх подій заплановані гонки Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії опинилися під питанням.
Головні тези:
- Перська затока є ключовим регіоном міжнародного спорту.
- Чимало країн Близькому Сходу витрачають мільярди доларів на проведення масштабних змагань.
Чи відбудуться гонки Формули-1?
Актуальною інформацієї з цього приводу діляться журналісти видання Financial Times.
Згідно з їхніми даними, чимало пілотів опинилися в скрутному становищі, а частина турнірів уже скасована.
ЗМІ звертає увагу на те, що провідних тенісистів уже евакуювали з Оману після того, як вони застрягли в Дубаї.
Ба більше, крикетна команда England Lions змушена була повернутися на батьківщину після скасування серії в Абу-Дабі.
Формула-1 офіційно підтвердила, що уважно стежить за розвитком ситуації на Близькому Сході та буде ухвалювати рішення, враховуючи те, що безпека команд і персоналу є для неї пріорітетом.
