Гонки Формулы-1 оказались под угрозой срыва

Война на Ближнем Востоке, которая продолжает стремительно обостряться, нарушила воздушное сообщение в Персидском заливе. На фоне последних событий запланированные гонки Формулы-1 в Бахрейне и в Саудовской Аравии оказались под вопросом.

Состоятся ли гонки Формулы-1?

Актуальной информацией по этому поводу делятся журналисты издания Financial Times.

Согласно их данным, многие пилоты оказались в затруднительном положении, а часть турниров уже отменена.

СМИ обращает внимание на то, что ведущих теннисистов уже эвакуировали из Омана после того, как они застряли в Дубае.

Более того, крикетная команда England Lions вынуждена была вернуться на родину после отмены серии в Абу-Даби.

Формула-1 официально подтвердила, что внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и будет принимать решения, учитывая то, что безопасность команды и персонала являются для нее приоритетом.