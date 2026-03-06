Гонки Формулы-1 оказались под угрозой срыва
Гонки Формулы-1 оказались под угрозой срыва

Состоятся ли гонки Формулы-1?
Источник:  Financial Times

Война на Ближнем Востоке, которая продолжает стремительно обостряться, нарушила воздушное сообщение в Персидском заливе. На фоне последних событий запланированные гонки Формулы-1 в Бахрейне и в Саудовской Аравии оказались под вопросом.

Главные тезисы

  • Персидский залив является ключевым регионом международного спорта.
  • Многие страны Ближнего Востока тратят миллиарды долларов на проведение масштабных соревнований.

Состоятся ли гонки Формулы-1?

Актуальной информацией по этому поводу делятся журналисты издания Financial Times.

Согласно их данным, многие пилоты оказались в затруднительном положении, а часть турниров уже отменена.

СМИ обращает внимание на то, что ведущих теннисистов уже эвакуировали из Омана после того, как они застряли в Дубае.

Более того, крикетная команда England Lions вынуждена была вернуться на родину после отмены серии в Абу-Даби.

Формула-1 официально подтвердила, что внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и будет принимать решения, учитывая то, что безопасность команды и персонала являются для нее приоритетом.

Кроме Формулы-1 пострадали и другие виды спорта: чемпионат мира по гонкам на выносливость отменил первую гонку в Катаре, а футбольные матчи в Израиле, Катаре и Иране перенесены. Сомнительным стало участие Ирана в Чемпионате мира по футболу этим летом в США, Мексике и Канаде.

