Гонки Формулы-1 оказались под угрозой срыва

Война на Ближнем Востоке, которая продолжает стремительно обостряться, нарушила воздушное сообщение в Персидском заливе. На фоне последних событий запланированные гонки Формулы-1 в Бахрейне и в Саудовской Аравии оказались под вопросом.
Главные тезисы
- Персидский залив является ключевым регионом международного спорта.
- Многие страны Ближнего Востока тратят миллиарды долларов на проведение масштабных соревнований.
Состоятся ли гонки Формулы-1?
Актуальной информацией по этому поводу делятся журналисты издания Financial Times.
Согласно их данным, многие пилоты оказались в затруднительном положении, а часть турниров уже отменена.
СМИ обращает внимание на то, что ведущих теннисистов уже эвакуировали из Омана после того, как они застряли в Дубае.
Более того, крикетная команда England Lions вынуждена была вернуться на родину после отмены серии в Абу-Даби.
Формула-1 официально подтвердила, что внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и будет принимать решения, учитывая то, что безопасность команды и персонала являются для нее приоритетом.
