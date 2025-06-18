Google публічно висміяла iPhone — відео

Компанія Google не припиняє кепкувати над Apple та її легендарними смартфонами iPhone. Цього разу представники корпорації скористалися інфоприводом після WWDC 2025, щоб знову нагадати про власні смартфони Pixel.

Конфлікт Google та Apple набирає обертів

У новому ролику із серії "Best Phones Forever" iPhone хизується функціями, які з'явилися в iOS 26.

На це смартфон Google відповідає, що все це він вміє вже давно.

Експерти звертають увагу на те, що під шквал критики потрапили такі нововведення, як Live Translate (переклад розмов і повідомлень), Call Screening (ШІ-захист від спам-дзвінків) і Hold Assist (асистент з утримання на лінії).

Що важливо розуміти, остання з'явилася у смартфонах Pixel ще 5 років тому.