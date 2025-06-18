Google публічно висміяла iPhone — відео
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Google публічно висміяла iPhone — відео

Конфлікт Google та Apple набирає обертів
Джерело:  online.ua

Компанія Google не припиняє кепкувати над Apple та її легендарними смартфонами iPhone. Цього разу представники корпорації скористалися інфоприводом після WWDC 2025, щоб знову нагадати про власні смартфони Pixel.

Головні тези:

  • Функції, які iPhone представили в iOS 26, були давно доступні в смартфонах Pixel.
  • Це підштовхнуло Google до порівняння власних пристроїв з продукцією Apple.

Конфлікт Google та Apple набирає обертів

У новому ролику із серії "Best Phones Forever" iPhone хизується функціями, які з'явилися в iOS 26.

На це смартфон Google відповідає, що все це він вміє вже давно.

Експерти звертають увагу на те, що під шквал критики потрапили такі нововведення, як Live Translate (переклад розмов і повідомлень), Call Screening (ШІ-захист від спам-дзвінків) і Hold Assist (асистент з утримання на лінії).

Що важливо розуміти, остання з'явилася у смартфонах Pixel ще 5 років тому.

Окрім того, у ролику iPhone запитує Pixel: "Над чим ви працюєте для Pixel 10?... просто з цікавості". Це перший раз, коли компанія офіційно тизерить Pixel 10. Хоча реклама не натякає на швидку появу телефону, численні повідомлення вказують на те, що Google готується до запуску нового покоління в середині серпня.

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