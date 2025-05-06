Інсайдери розкрили дві головні переваги нового iPhone

Уже в 2026 році Apple має намір представити свій перший складаний iPhone. Як вдалося дізнатися експерту Марку Гурману, новий смартфон зможе похизуватися одразу двома ключовими переваги, що вирізнятимуть його на тлі інших пристроїв.

Що відомо про новий iPhone

Отже, перша й ключова перевага — “майже що невидима” складка на екрані.

Ця характеристика насамперед вказує на те, що внутрішній дисплей матиме більш цілісний вигляд без видимих ліній перегину, що гарантує зручніше та приємніше користування.

Марк Гурман звертає увагу на те, що “яблучна команда” має намір виділитися на ринку саме цією особливістю.

Що стосується другої переваги, то тут йдеться про наявність якіснішого шарніра.

Згідно з даними аналітика Мін-Чі Куо, його будуть виготовляти з комбінації титану та нержавіючої сталі, що підвищить його міцність і довговічність.

Інсайдери також розповіли, що внутрішній екран матиме 7,8 дюйма, зовнішній — 5,5 дюйма, пристрій буде оснащений подвійною основною камерою, однією фронтальною, кнопкою живлення з Touch ID замість Face ID, а також акумулятором високої щільності. Поширити

За попередніми даними, товщина смартфона складатиме 4,5 мм у розкладеному вигляді та близько 9–9,5 мм у складеному.