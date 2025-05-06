Інсайдери розкрили дві головні переваги нового iPhone
Категорія
Технології
Дата публікації

Інсайдери розкрили дві головні переваги нового iPhone

Що відомо про новий iPhone
Джерело:  Bloomberg

Уже в 2026 році Apple має намір представити свій перший складаний iPhone. Як вдалося дізнатися експерту Марку Гурману, новий смартфон зможе похизуватися одразу двома ключовими переваги, що вирізнятимуть його на тлі інших пристроїв.

Головні тези:

  • “Майже непомітна” складка на екрані обіцяє здивувати багатьох користувачів.
  • Друга перевага полягає в наявності якіснішого шарніра

Що відомо про новий iPhone

Отже, перша й ключова перевага — “майже що невидима” складка на екрані.

Ця характеристика насамперед вказує на те, що внутрішній дисплей матиме більш цілісний вигляд без видимих ліній перегину, що гарантує зручніше та приємніше користування.

Марк Гурман звертає увагу на те, що “яблучна команда” має намір виділитися на ринку саме цією особливістю.

Що стосується другої переваги, то тут йдеться про наявність якіснішого шарніра.

Згідно з даними аналітика Мін-Чі Куо, його будуть виготовляти з комбінації титану та нержавіючої сталі, що підвищить його міцність і довговічність.

Інсайдери також розповіли, що внутрішній екран матиме 7,8 дюйма, зовнішній — 5,5 дюйма, пристрій буде оснащений подвійною основною камерою, однією фронтальною, кнопкою живлення з Touch ID замість Face ID, а також акумулятором високої щільності.

За попередніми даними, товщина смартфона складатиме 4,5 мм у розкладеному вигляді та близько 9–9,5 мм у складеному.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Тотальний редизайн. Чим Apple здивує світ у 2025 році
Apple не припиняє дивувати свої користувачів
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple "похоронила" один зі своїх найлегендарніших iPhone
Apple остаточно розпрощалася з iPhone 6s
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Єврокомісія оштрафувала Apple та Meta на 700 млн євро — що відбувається
European Comission
Єврокомісія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?