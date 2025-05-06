Инсайдеры раскрыли два главных преимущества нового iPhone

Уже в 2026 году Apple намерена представить свой первый складной iPhone. Как удалось узнать эксперту Марку Гурману, новый смартфон сможет похвастаться сразу двумя ключевыми преимуществами, которые будут отличать его на фоне других устройств.

Что известно о новом iPhone

Итак, первое и ключевое преимущество — "почти невидимая" складка на экране.

Эта характеристика в первую очередь указывает на то, что внутренний дисплей будет более целостен без видимых линий перегиба, что гарантирует более удобное и приятное пользование.

Марк Гурман обращает внимание на то, что "яблочная команда" намерена выделиться на рынке именно этой особенностью.

Что касается второго преимущества, то речь идет о наличии более качественного шарнира.

Согласно данным аналитика Мин-Чи Куо, его будут производить из комбинации титана и нержавеющей стали, что повысит его прочность и долговечность.

Инсайдеры также рассказали, что внутренний экран будет иметь 7,8 дюйма, внешний — 5,5 дюйма, устройство будет оснащено двойной основной камерой, одной фронтальной, кнопкой питания с Touch ID вместо Face ID, а также аккумулятором высокой плотности. Поделиться

По предварительным данным, толщина смартфона составит 4,5 мм в разложенном виде и около 9–9,5 мм в сложенном.