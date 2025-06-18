Google публично высмеяла iPhone — видео
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Google публично высмеяла iPhone — видео

Конфликт Google и Apple набирает обороты
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Источник:  online.ua

Компания Google не перестает насмехаться над Apple и ее легендарными смартфонами iPhone. В этот раз представители корпорации воспользовались инфоприводом после WWDC 2025, чтобы снова напомнить о собственных смартфонах Pixel.

Главные тезисы

  • Функции, которые iPhone представили в iOS 26, были давно доступны в смартфонах Pixel.
  • Это подтолкнуло Google к сравнению своих устройств с продукцией Apple.

Конфликт Google и Apple набирает обороты

В новом ролике из серии "Best Phones Forever" iPhone кичится функциями, появившимися в iOS 26.

На это смартфон Google отвечает, что все это он умеет уже давно.

Эксперты обращают внимание на то, что под шквал критики попали такие нововведения, как Live Translate (перевод разговоров и сообщений), Call Screening (ШИ-защита от спам-звонков) и Hold Assist (помощник по содержанию на линии).

Что важно понимать, последняя появилась в смартфонах Pixel еще пять лет назад.

Кроме того, в ролике iPhone спрашивает Pixel: "Над чем вы работаете для Pixel 10? Просто из любопытства". Это первый раз, когда компания официально тизерит Pixel 10. Хотя реклама не намекает на быстрое появление телефона, многие сообщения указывают на то, что Google готовится к запуску нового поколения в середине августа.

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