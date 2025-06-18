Google публично высмеяла iPhone — видео

Компания Google не перестает насмехаться над Apple и ее легендарными смартфонами iPhone. В этот раз представители корпорации воспользовались инфоприводом после WWDC 2025, чтобы снова напомнить о собственных смартфонах Pixel.

Конфликт Google и Apple набирает обороты

В новом ролике из серии "Best Phones Forever" iPhone кичится функциями, появившимися в iOS 26.

На это смартфон Google отвечает, что все это он умеет уже давно.

Эксперты обращают внимание на то, что под шквал критики попали такие нововведения, как Live Translate (перевод разговоров и сообщений), Call Screening (ШИ-защита от спам-звонков) и Hold Assist (помощник по содержанию на линии).

Что важно понимать, последняя появилась в смартфонах Pixel еще пять лет назад.