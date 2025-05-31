WhatsApp больше не будет работать на некоторых iPhone — что известно

Компания Meta на официальном уровне объявила, что WhatsApp приостанавливает поддержку iOS 15.1 и более ранних версий системы. Что важно понимать, это произойдет уже с 1 июня 2025 года.

Что будет с WhatsApp на старых iPhone

Как уже упоминалось ранее, первоначально это обновление планировалось ввести еще 5 мая 2025 года.

Согласно последним данным, мессенджер перестанет работать на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Все перечисленные айфоны поддерживаются только iOS 12.5.7.

Анонимные источники СМИ также предупреждают, что WhatsApp перестанет работать на iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE (2016), несмотря на то, что эти модели поддерживают обновление до iOS 15.8.4.

Если они обновлены до последней поддерживаемой версии iOS, мессенджер продолжит работать. Поделиться

Что важно понимать, отказ от поддержки старых версий операционной системы — стандартная практика для мессенджеров.