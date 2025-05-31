WhatsApp больше не будет работать на некоторых iPhone — что известно

Компания Meta на официальном уровне объявила, что WhatsApp приостанавливает поддержку iOS 15.1 и более ранних версий системы. Что важно понимать, это произойдет уже с 1 июня 2025 года.
Главные тезисы
- Отказ от поддержки старых версий операционной системы – стандартная практика для мессенджеров.
- Кстати, недавно Apple обновила свой список винтажных и устаревших устройств, добавив туда iPhone 7 Plus и iPhone 8.
Что будет с WhatsApp на старых iPhone
Как уже упоминалось ранее, первоначально это обновление планировалось ввести еще 5 мая 2025 года.
Согласно последним данным, мессенджер перестанет работать на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Все перечисленные айфоны поддерживаются только iOS 12.5.7.
Анонимные источники СМИ также предупреждают, что WhatsApp перестанет работать на iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE (2016), несмотря на то, что эти модели поддерживают обновление до iOS 15.8.4.
Что важно понимать, отказ от поддержки старых версий операционной системы — стандартная практика для мессенджеров.
Такой подход позволяет разработчикам добавлять новые функции и улучшения, которые могут не работать на устаревших устройствах.
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