WhatsApp більше не працюватиме на деяких iPhone — що відомо

Компанія Meta на офіційному рівні оголосила, що WhatsApp припиняє підтримку iOS 15.1 і більш ранніх версій системи. Що важливо розуміти, це станеться уже з 1 червня 2025 року.
Головні тези:
- Відмова від підтримки старих версій ОС – стандартна практика для месенджерів.
- До слова, нещодавно Apple оновила свій список вінтажних і застарілих пристроїв, додавши туди iPhone 7 Plus і iPhone 8.
Що буде з WhatsApp на старих iPhone
Як уже згадувалося раніше, спочатку це оновлення планували запровадити ще 5 травня 2025 року.
Згідно з останніми даними, месенджер припинить працювати на iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Усі перераховані айфони підтримують лише iOS 12.5.7.
Анонімні джерела ЗМІ також попереджають, що WhatsApp перестане працювати на iPhone 6s, iPhone 6s Plus і iPhone SE (2016), попри те, що ці моделі підтримують оновлення до iOS 15.8.4.
Що важливо розуміти, відмова від підтримки старих версій ОС — стандартна практика для месенджерів.
Такий підхід можливість розробникам додавати нові функції та поліпшення, які можуть не працювати на застарілих пристроях.
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