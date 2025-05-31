WhatsApp більше не працюватиме на деяких iPhone — що відомо

Компанія Meta на офіційному рівні оголосила, що WhatsApp припиняє підтримку iOS 15.1 і більш ранніх версій системи. Що важливо розуміти, це станеться уже з 1 червня 2025 року.

Що буде з WhatsApp на старих iPhone

Як уже згадувалося раніше, спочатку це оновлення планували запровадити ще 5 травня 2025 року.

Згідно з останніми даними, месенджер припинить працювати на iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Усі перераховані айфони підтримують лише iOS 12.5.7.

Анонімні джерела ЗМІ також попереджають, що WhatsApp перестане працювати на iPhone 6s, iPhone 6s Plus і iPhone SE (2016), попри те, що ці моделі підтримують оновлення до iOS 15.8.4.

Якщо вони оновлені до останньої підтримуваної версії iOS, месенджер продовжить працювати. Компанія рекомендує власникам старих айфонів зробити резервні копії чатів і медіафайлів, і відновити її на новому смартфоні, який підтримує WhatsApp. Поширити

Що важливо розуміти, відмова від підтримки старих версій ОС — стандартна практика для месенджерів.