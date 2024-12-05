Науково-дослідний стартап Google DeepMind представив модель штучного інтелекту Genie 2, яка може генерувати прототипи 3D-ігор.
Головні тези:
- Google DeepMind представив Genie 2 - ШІ для створення прототипів 3D-ігор автоматично.
- Genie 2 може генерувати 3D-світи тривалістю до хвилини після завантаження лише одного концепт-арту.
- ШІ навчалася на даних відомих відеоігор, таких як No Man's Sky і Valheim, і може стати перспективним інструментом для розробників ігор.
- Google вкладає значні ресурси у дослідження штучного інтелекту для створення геймінгового контенту.
- Ілон Маск також планує розвивати студію відеоігор з використанням штучного інтелекту від свого стартапу xAI.
Що відомо про новий ШІ від Google для створення відеоігор
Зазначається, Genie 2 я наступником Genie, випущеної у лютому цього року і здатної генерувати двомірні світі.
Для роботи Genie 2 достатньо загрузити до неї буквально один концепт-арт.
ШІ самостійно проводить декодування картинки на складові, анімує персонажа, створює освітлення, фізику, відображення, поведінку "NPC".
Аналітики припускають, що Google навчала модель на даних із популярних відеоігор, включно з No Man's Sky і Valheim.
Наразі Genie 2 здатна створювати 3D-світи тривалістю до хвилини, при цьому всі продемонстровані приклади від Google тривають 10-20 секунд.
Поки невідомо, коли Genie 2 з'явиться в загальному доступі. Автори продовжують роботу над проектом, і сподіваються в недалекому майбутньому побачити його реальним інструментом для розробників.
Нещодавнє розслідування Wired показало, що великі гравці на ринку, як-от Activision Blizzard, яка звільнила десятки художників, почали використовувати ШІ у створенні контенту для своїх ігор.
Проте Google вкладає дедалі більше ресурсів у свої дослідження, які обіцяють стати "the next big thing" у сфері ШІ.
Ілон Маск також хоче створювати ігри за допомогою ШІ
Мільярдер Ілон Маск на тлі сварки з арт-директором нової фентезі-RPG Avowed Меттом Генсеном заявив, що відкриває студію створення відеоігор за допомогою штучного інтелекту.
Зокрема, Маск заявив, що його стартап xAI планує відкрити студію створення відеоігор за участю штучного інтелекту.
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