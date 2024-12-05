Научно-исследовательский стартап Google DeepMind представил модель искусственного интеллекта Genie 2, которая может генерировать прототипы 3D-игр.
Главные тезисы
- Genie 2 от Google способен автоматически создавать 3D-миры для видеоигр на основе одного концепт-арта, отображая обширную функциональность в создании игрового контента.
- Исследования Google в области искусственного интеллекта для игровой индустрии ставят компанию на передовые позиции, вложения в которые обещают принести значительные результаты в будущем.
- Илон Маск также выходит на рынок разработки игр с использованием искусственного интеллекта, намереваясь создать студию игровой продукции с помощью технологий стартапа xAI.
- Технологии искусственного интеллекта, такие как Genie 2, открывают новые перспективы для разработчиков игр, ускоряя и упрощая процесс создания игрового контента.
- Использование ИИ в разработке игр становится все более популярным и эффективным способом улучшить качество и производительность в игровой индустрии.
Что известно о новом ИИ от Google для создания видеоигр
Отмечается, Genie 2 я преемником Genie, выпущенной в феврале этого года и способной генерировать двухмерный мир.
Для работы Genie 2 достаточно загрузить в нее буквально один концепт-арт.
ИИ самостоятельно производит декодирование картинки на составляющие, анимирует персонажа, создает освещение, физику, отображение, поведение "NPC".
Аналитики предполагают, что Google обучала модель на данных из популярных видеоигр, включая No Man's Sky и Valheim.
Теперь Genie 2 способна создавать 3D-миры продолжительностью до минуты, при этом все продемонстрированные примеры от Google продолжаются 10-20 секунд.
Пока не известно, когда Genie 2 появится в общем доступе. Авторы продолжают работу над проектом, и надеются в скором будущем увидеть его реальным инструментом для разработчиков.
Недавнее расследование Wired показало, что крупные игроки на рынке, например Activision Blizzard, освободившая десятки художников, начали использовать ИИ в создании контента для своих игр.
Однако Google вкладывает все больше ресурсов в свои исследования, обещающие стать "the next big thing" в сфере ИИ.
Илон Маск также хочет создавать игры с помощью ИИ
Миллиардер Илон Маск на фоне ссоры с арт-директором новой фэнтези-RPG Avowed Мэттом Генсеном заявил, что открывает студию создания видеоигр с помощью искусственного интеллекта.
В частности, Маск заявил, что его стартап xAI планирует открыть студию создания видеоигр с участием искусственного интеллекта.
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