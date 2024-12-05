Научно-исследовательский стартап Google DeepMind представил модель искусственного интеллекта Genie 2, которая может генерировать прототипы 3D-игр.

Что известно о новом ИИ от Google для создания видеоигр

Отмечается, Genie 2 я преемником Genie, выпущенной в феврале этого года и способной генерировать двухмерный мир.

Для работы Genie 2 достаточно загрузить в нее буквально один концепт-арт.

ИИ самостоятельно производит декодирование картинки на составляющие, анимирует персонажа, создает освещение, физику, отображение, поведение "NPC".

Аналитики предполагают, что Google обучала модель на данных из популярных видеоигр, включая No Man's Sky и Valheim.

Теперь Genie 2 способна создавать 3D-миры продолжительностью до минуты, при этом все продемонстрированные примеры от Google продолжаются 10-20 секунд.

Пока не известно, когда Genie 2 появится в общем доступе. Авторы продолжают работу над проектом, и надеются в скором будущем увидеть его реальным инструментом для разработчиков.

Недавнее расследование Wired показало, что крупные игроки на рынке, например Activision Blizzard, освободившая десятки художников, начали использовать ИИ в создании контента для своих игр.

Однако Google вкладывает все больше ресурсов в свои исследования, обещающие стать "the next big thing" в сфере ИИ.

Илон Маск также хочет создавать игры с помощью ИИ

Миллиардер Илон Маск на фоне ссоры с арт-директором новой фэнтези-RPG Avowed Мэттом Генсеном заявил, что открывает студию создания видеоигр с помощью искусственного интеллекта.

В частности, Маск заявил, что его стартап xAI планирует открыть студию создания видеоигр с участием искусственного интеллекта.