Google выпустила ИИ для создания видеоигр
Категория
Технологии
Дата публикации

Google выпустила ИИ для создания видеоигр

Видеоигры
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Источник:  TechCrunch

Научно-исследовательский стартап Google DeepMind представил модель искусственного интеллекта Genie 2, которая может генерировать прототипы 3D-игр.

Главные тезисы

  • Genie 2 от Google способен автоматически создавать 3D-миры для видеоигр на основе одного концепт-арта, отображая обширную функциональность в создании игрового контента.
  • Исследования Google в области искусственного интеллекта для игровой индустрии ставят компанию на передовые позиции, вложения в которые обещают принести значительные результаты в будущем.
  • Илон Маск также выходит на рынок разработки игр с использованием искусственного интеллекта, намереваясь создать студию игровой продукции с помощью технологий стартапа xAI.
  • Технологии искусственного интеллекта, такие как Genie 2, открывают новые перспективы для разработчиков игр, ускоряя и упрощая процесс создания игрового контента.
  • Использование ИИ в разработке игр становится все более популярным и эффективным способом улучшить качество и производительность в игровой индустрии.

Что известно о новом ИИ от Google для создания видеоигр

Отмечается, Genie 2 я преемником Genie, выпущенной в феврале этого года и способной генерировать двухмерный мир.

Для работы Genie 2 достаточно загрузить в нее буквально один концепт-арт.

ИИ самостоятельно производит декодирование картинки на составляющие, анимирует персонажа, создает освещение, физику, отображение, поведение "NPC".

Аналитики предполагают, что Google обучала модель на данных из популярных видеоигр, включая No Man's Sky и Valheim.

Теперь Genie 2 способна создавать 3D-миры продолжительностью до минуты, при этом все продемонстрированные примеры от Google продолжаются 10-20 секунд.

Пока не известно, когда Genie 2 появится в общем доступе. Авторы продолжают работу над проектом, и надеются в скором будущем увидеть его реальным инструментом для разработчиков.

Недавнее расследование Wired показало, что крупные игроки на рынке, например Activision Blizzard, освободившая десятки художников, начали использовать ИИ в создании контента для своих игр.

Однако Google вкладывает все больше ресурсов в свои исследования, обещающие стать "the next big thing" в сфере ИИ.

Илон Маск также хочет создавать игры с помощью ИИ

Миллиардер Илон Маск на фоне ссоры с арт-директором новой фэнтези-RPG Avowed Мэттом Генсеном заявил, что открывает студию создания видеоигр с помощью искусственного интеллекта.

В частности, Маск заявил, что его стартап xAI планирует открыть студию создания видеоигр с участием искусственного интеллекта.

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