"Готуйтеся до різних сценаріїв". Енергетики попереджають українців про "складну осінь"

Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Енергетики вже мають досвід (краще б не мали, звичайно), але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак.