"Готуйтеся до різних сценаріїв". Енергетики попереджають українців про "складну осінь"
Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців не розслаблятися та без паніки готуватися до “складної осені” через масовані російські обстріли. 

Головні тези:

  • Генеральний директор Yasno закликає українців готуватися до складної осені через російські обстріли.
  • Населенню рекомендується запастися павербанками, водою та їжею на випадок відключення світла.
  • Бізнесу варто провести технічний огляд генераторів та резервного живлення для забезпечення безперебійності.

Гендиректор Yasno закликав українців готувати павербенки та зарядні станції

Коваленко нагадав, що осінь — трохи тривожна пора для енергетиків.

Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Енергетики вже мають досвід (краще б не мали, звичайно), але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак.

Сергій Коваленко

Сергій Коваленко

Гендиректор Yasno

Тому Коваленко просить не розслаблятися і населенню та бізнесу бути теж готовими до різних сценаріїв.

Населенню:

  • запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;

  • продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;

  • підживлюйте усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;

  • тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Бізнесу:

  • провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;

  • можна подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати.

І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати. Віримо в ЗСУ, дякуємо ППО, донатимо по можливості усім, хто потребує допомоги, — додав Коваленко.

