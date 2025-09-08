"Готовьтесь к разным сценариям". Энергетики предупреждают украинцев о "сложной осени"
"Готовьтесь к разным сценариям". Энергетики предупреждают украинцев о "сложной осени"

энергосистема
Источник:  online.ua

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев не расслабляться и без паники готовиться к "сложной осени" из-за массированных российских обстрелов.

Главные тезисы

  • Украинцев предупреждают о необходимости готовиться к сложной осени из-за массированных российских обстрелов.
  • Населению рекомендуется запастись павербанками, водой и едой на случай отключения электричества.
  • Бизнесу следует провести технический осмотр генераторов и резервного питания для обеспечения бесперебойной работы.

Гендиректор Yasno призвал украинцев готовить павербенки и зарядные станции

Коваленко напомнил, что осень немного тревожная пора для энергетиков.

Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет. В любом случае выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт (лучше не имели, конечно), но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак.

Сергей Коваленко

Сергей Коваленко

Гендиректор Yasno

Поэтому Коваленко просит не расслабляться и населению и бизнесу быть тоже готовыми к разным сценариям.

Населению:

  • запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;

  • продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;

  • подпитывайте все гаджеты и павербанки, чтобы у них был полный заряд;

  • держите дома запас воды и быстро не портящейся пищи.

Бизнеса:

  • провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались при отключении света;

  • можно подумать о системах бесперебойного питания (ИБП) при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.

И никакой паники. Надеемся, что все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать. Верим в ВСУ, благодарим ПВО, донатим по возможности всем нуждающимся в помощи, — добавил Коваленко.

