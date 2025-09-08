"Готовьтесь к разным сценариям". Энергетики предупреждают украинцев о "сложной осени"

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев не расслабляться и без паники готовиться к "сложной осени" из-за массированных российских обстрелов.
Главные тезисы
- Украинцев предупреждают о необходимости готовиться к сложной осени из-за массированных российских обстрелов.
- Населению рекомендуется запастись павербанками, водой и едой на случай отключения электричества.
- Бизнесу следует провести технический осмотр генераторов и резервного питания для обеспечения бесперебойной работы.
Гендиректор Yasno призвал украинцев готовить павербенки и зарядные станции
Коваленко напомнил, что осень немного тревожная пора для энергетиков.
Поэтому Коваленко просит не расслабляться и населению и бизнесу быть тоже готовыми к разным сценариям.
Населению:
запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
подпитывайте все гаджеты и павербанки, чтобы у них был полный заряд;
держите дома запас воды и быстро не портящейся пищи.
Бизнеса:
провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались при отключении света;
можно подумать о системах бесперебойного питания (ИБП) при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.
И никакой паники. Надеемся, что все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать. Верим в ВСУ, благодарим ПВО, донатим по возможности всем нуждающимся в помощи, — добавил Коваленко.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-