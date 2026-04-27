Готували убивства і диверсії в ЄС — викрито міжнародну злочинну мережу під кураторством Росії

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Нацполіції України та правоохоронцями кількох держав провели міжнародну операцію, у межах якої викрили групу осіб, що під кураторством спецслужб РФ готували низку замовних вбивств і диверсій на території ЄС.

За даними слідства, починаючи із серпня 2024 року представники спецслужб РФ, діючи з території інших держав і використовуючи підконтрольних посередників, організували діяльність, спрямовану на підготовку насильницьких злочинів у країнах Євросоюзу.

Одним із ключових напрямів стала підготовка замовних убивств у Литовській Республіці.

Учасники групи здійснювали тривале приховане спостереження за двома особами — громадським діячем із Росії, який отримав політичний притулок у Литві, і громадянином Литви, що відомий підтримкою України. Вони збирали детальні відомості про місце проживання, маршрути пересування, розпорядок дня та інші дані, необхідні для підготовки нападу.

До виконання цих завдань залучали громадян різних держав, зокрема України, РФ, Білорусі, Грузії, Латвії, Молдови, Греції.

Частина з них здійснювала зовнішнє спостереження, інші займалися пошуком виконавців, ще інші відповідали за фінансування, логістику і комунікацію між учасниками. Виконавців підбирали через посередників, у тому числі серед осіб із кримінальним досвідом.

Фінансування забезпечувалося через канали, підконтрольні представникам російських спецслужб, з використанням підроблених документів і рахунків, відкритих на інші дані, що дозволяло приховувати походження коштів.

Була припинена спроба реалізації замовного вбивства на території Литви. Частину виконавців затримали, інші відмовилися від участі у злочині. Один із учасників був затриманий безпосередньо під час підготовки нападу.

Після цього, у ході подальших слідчих дій та аналізу інформації з мобільних пристроїв, було встановлено, що діяльність мережі охоплювала низку інших держав і включала підготовку диверсій та провокацій.

Зокрема на території однієї із країн ЄС здійснювався збір інформації про військові об’єкти і техніку, підготовлену для передачі Україні. В іншій — розглядалися сценарії провокацій і підпалів інфраструктурних об’єктів. Також зафіксована диверсійна діяльність на території військового підприємства.

Крім того, встановлено, що учасники групи розглядали можливість вчинення насильницьких дій щодо військових і публічних осіб в Україні.

У межах міжнародної операції правоохоронці кількох держав провели затримання та обшуки на території країн Європейського Союзу. Частину затриманих уже передали до Литви.

Литовські правоохоронні органи повідомили про підозру 13 особам. Дев’ятьох із них затримали, щодо чотирьох видані європейські ордери на арешт. Три особи, затримані за кордоном, вже передані до Литви для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності, щодо ще двох тривають відповідні процедури.