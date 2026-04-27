Готовили убийства и диверсии в ЕС — разоблачена международная преступная сеть под кураторством России

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Нацполиции Украины и стражами порядка нескольких государств провели международную операцию, в рамках которой разоблачили группу лиц, под кураторством спецслужб РФ готовивших ряд заказных убийств и диверсий на территории ЕС.

Разоблачена международная преступная сеть под кураторством России

По данным следствия, начиная с августа 2024 г. представители спецслужб РФ, действуя с территории других государств и используя подконтрольных посредников, организовали деятельность, направленную на подготовку насильственных преступлений в странах Евросоюза.

Одним из ключевых направлений стала подготовка заказных убийств в Литовской Республике.

Участники группы осуществляли длительное скрытое наблюдение за двумя лицами — общественным деятелем из России, получившим политическое убежище в Литве, и гражданином Литвы, известным поддержкой Украины. Они собирали подробные сведения о месте жительства, маршрутах передвижения, распорядке дня и других данных, необходимых для подготовки нападения.

Для выполнения этих задач привлекали граждан разных государств, в частности Украины, РФ, Беларуси, Грузии, Латвии, Молдовы, Греции.

Часть из них осуществляла внешнее наблюдение, другие занимались поиском исполнителей, другие отвечали за финансирование, логистику и коммуникацию между участниками. Исполнителей подбирали через посредников, в том числе среди лиц с уголовным опытом.

Финансирование обеспечивалось через каналы, подконтрольные представителям русских спецслужб, с внедрением поддельных документов и счетов, открытых на остальные данные, что дозволяло скрывать происхождение средств.

Была пресечена попытка реализации заказного убийства на территории Литвы. Часть исполнителей задержана, другие отказались от участия в преступлении. Один из участников был задержан непосредственно во время подготовки нападения.

После этого, в ходе дальнейших следственных действий и анализа информации по мобильным устройствам, было установлено, что деятельность сети охватывала ряд других государств и включала подготовку диверсий и провокаций.

В частности, на территории одной из стран ЕС осуществлялся сбор информации о военных объектах и технике, подготовленной для передачи Украине. В другой — рассматривались сценарии провокаций и поджогов инфраструктурных объектов. Также зафиксирована диверсионная деятельность на территории военного предприятия.

Кроме того, установлено, что участники группы рассматривали возможность совершения насильственных действий в отношении военных и публичных лиц в Украине.

В рамках международной операции правоохранители ряда государств провели задержания и обыски на территории стран Европейского Союза. Часть задержанных уже была передана в Литву.

Литовские правоохранительные органы сообщили о подозрении 13 человек. Девять из них были задержаны, в отношении четырех выданы европейские ордера на арест. Три человека, задержанные за границей, уже переданы в Литву для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, относительно еще двух продолжаются соответствующие процедуры.