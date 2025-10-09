Готував масовану атаку РФ по Миргороду — правоохоронці затримали агента ФСБ

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ на Полтавщині. Зловмисник готував координати для нової ракетної атаки РФ по оборонній та критичній інфраструктурі Миргорода.

СБУ затримала у Миргороді коригувальника вогню РФ

Як встановило розслідування, за даними цього коригувальника ворог сподівався «накрити» балістикою більшість електропідстанцій, що живлять райцентр.

Також пріоритетними цілями рашистів були дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів українських військ.

Щоб скоригувати удар, ФСБ завербувала місцевого різноробочого через Телеграм.

За інструкцією окупантів агент шукав по місту енергооб’єкти, а також будівлі, біля яких знаходився особовий склад Сил оборони. Поширити

Під час розвідвилазок він позначав локації таких «цілей» на гугл-картах і передавав кураторові — співробітнику прикордонного управління ФСБ по Псковській області.

Листування зрадника з куратором

Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його «на гарячому», коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони. На місці події у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.