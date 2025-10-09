Готовил массированную атаку РФ по Миргороду — правоохранители задержали агента ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил массированную атаку РФ по Миргороду — правоохранители задержали агента ФСБ

СБУ
СБУ
Читати українською

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Полтавской области. Злоумышленник готовил координаты новой ракетной атаки РФ по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода.

Главные тезисы

  • Агент ФСБ готовил координаты для ракетной атаки РФ на Миргород, целями были оборонная и критическая инфраструктура, а также дислокация украинских войск.
  • Злоумышленник использовал телеграмму для рекрутирования и передачи информации о потенциальных объектах атаки, но был разоблачен Службой безопасности.
  • Уголовное дело возбуждено по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство) с возможным пожизненным заключением и конфискацией имущества для агента ФСБ.

СБУ задержала в Миргороде корректировщика огня РФ

Как установило расследование, по данным этого корректировщика враг надеялся «накрыть» баллистикой большинство электроподстанций, питающих райцентр.

Также приоритетными целями рашистов были дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск.

Чтобы скорректировать удар, ФСБ завербовала местного разнорабочего через телеграмму.

По инструкции окупантов агент искал по городу энергообъекты, а также здания, возле которых находился личный состав Сил обороны.

Во время разведвылазок он обозначал локацию таких «целей» на гугл-картах и передавал куратору — сотруднику пограничного управления ФСБ по Псковской области.

Переписка предателя с куратором

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его «на горячем», когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны. На месте происшествия у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ предотвратила новый теракт РФ в Запорожье — детали спецоперации
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воины СБУ ликвидировали более 3 тыс оккупантов РФ в течение сентября — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала четырех диверсантов российских спецслужб — поджигали объекты "Укрзалізниці"
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?