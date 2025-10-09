Готовил массированную атаку РФ по Миргороду — правоохранители задержали агента ФСБ

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Полтавской области. Злоумышленник готовил координаты новой ракетной атаки РФ по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода.

СБУ задержала в Миргороде корректировщика огня РФ

Как установило расследование, по данным этого корректировщика враг надеялся «накрыть» баллистикой большинство электроподстанций, питающих райцентр.

Также приоритетными целями рашистов были дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск.

Чтобы скорректировать удар, ФСБ завербовала местного разнорабочего через телеграмму.

По инструкции окупантов агент искал по городу энергообъекты, а также здания, возле которых находился личный состав Сил обороны. Поделиться

Во время разведвылазок он обозначал локацию таких «целей» на гугл-картах и передавал куратору — сотруднику пограничного управления ФСБ по Псковской области.

Переписка предателя с куратором

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его «на горячем», когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны. На месте происшествия у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.