Готовил массированную атаку РФ по Миргороду — правоохранители задержали агента ФСБ

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Полтавской области. Злоумышленник готовил координаты новой ракетной атаки РФ по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода.
Главные тезисы
- Агент ФСБ готовил координаты для ракетной атаки РФ на Миргород, целями были оборонная и критическая инфраструктура, а также дислокация украинских войск.
- Злоумышленник использовал телеграмму для рекрутирования и передачи информации о потенциальных объектах атаки, но был разоблачен Службой безопасности.
- Уголовное дело возбуждено по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство) с возможным пожизненным заключением и конфискацией имущества для агента ФСБ.
СБУ задержала в Миргороде корректировщика огня РФ
Как установило расследование, по данным этого корректировщика враг надеялся «накрыть» баллистикой большинство электроподстанций, питающих райцентр.
Также приоритетными целями рашистов были дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск.
Чтобы скорректировать удар, ФСБ завербовала местного разнорабочего через телеграмму.
Во время разведвылазок он обозначал локацию таких «целей» на гугл-картах и передавал куратору — сотруднику пограничного управления ФСБ по Псковской области.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его «на горячем», когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны. На месте происшествия у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
