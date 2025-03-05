Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знову б'є рекорди — що відомо

Після виходу масштабного оновлення 1.2 розробники з GSC Game World повідомили про значне розширення аудиторії свого постапокаліптичного шутера з відкритим світом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Головні тези:
- Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знову досягла рекордів популярності та продажів.
- Уже через два дні після релізу кількість світових продажів піднялася до 1 мільйона копій, а загальна аудиторія складає 6 мільйонів гравців.
- Розробники планують подальші покращення гри, але офіційний план розвитку ще не представлено.
У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl грає 6 мільйонів людей
Попри доступність у підписці Game Pass, вже через два дні після релізу світові продажі S.T.A.L.K.E.R. 2 перевищили 1 мільйон копій. Тепер стало відомо, що загальна кількість гравців досягла 6 мільйонів.
До цього числа входять як ті, хто придбав гру, так і сталкери, що долучилися до пошуків артефактів через Game Pass.
Зона ще ніколи не була такою гучною! Сталкери співають пісні під гітару на привалах, а дзвінкий сміх лунає звідусіль: від бару в Заліссі до Терикону і далі, — зазначають розробники.
Автори також подякували гравцям:
Події S.T.A.L.K.E.R. 2 розгортаються через 10 років після "Поклику Прип’яті". Гравцям у ролі самотнього сталкера, на ім'я Скіф доведеться пробиратися крізь небезпеки Зони, щоб знайти "Серце Чорнобиля" та визначити свою долю.
Гра вийшла 20 листопада 2024 року на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X та S, а також доступна у Game Pass. Розробники планують подальші покращення, проте конкретний план розвитку поки не представлено.
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